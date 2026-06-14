LIVE Coupe du monde 14/6 : l'Uruguay interdit d'entrer sur le territoire !

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LIVE Coupe du monde 14/6 : l'Uruguay interdit d'entrer sur le territoire !

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Florent Malice

Un record pour Manuel Neuer

A l'occasion du match contre Curaçao, Manuel Neuer est rentré dans l'histoire. À 40 ans, il est sorti de sa retraite internationale juste avant le tournoi et a été appelé par Julian Nagelsmann. Il était titulaire ce dimanche, et a ainsi rejoint Hugo Lloris avec 20 matchs disputés en phase finale de Coupe du Monde. C'est le record de matchs en phase finale pour un gardien de but dans une Coupe du Monde. 

C'est donc une certitude : Manuel Neuer battra ce record, puisqu'il peut disputer jusqu'à un total de 8 rencontres dans ce tournoi et que, sauf blessure, il sera bel et bien largement en tête devant Lloris. 

Florent Malice

À chaque jour son couac d'organisation dans cette Coupe du Monde 2026. C'est cette fois à l'Uruguay d'en faire l'amère expérience. En effet, selon les informations de la presse uruguayenne, l'avion de la sélection à direction de Miami n'a pas été autorisé à atterrir sur le sol étatsunien. 

L'Uruguay est basé au Mexique pour la durée de la phase de poules, et doit donc entrer et sortir du territoire des USA pour les besoins de son premier match contre l'Arabie Saoudite. Mais les papiers de l'avion qui doit emmener la Celeste en Floride ne seraient pas en règle.

Un autre avion a été affrété et l'Uruguay devrait donc pouvoir quitter le Mexique pour les USA ce soir. Il est cependant probable que la conférence de presse de Marcelo Bielsa soit retardée voire annulée au vu de ce retard... 

Après le scandale, la FIFA fait un geste en faveur d'Omar Artan, l'arbitre somalien privé de Mondial

C'était le scandale de ce début de Coupe du Monde : Omar Artan, élu meilleur arbitre d'Afrique en 2025, s'est vu refuser l'accès au territoire des USA. L'UEFA lui avait ensuite tendu la main ; désormais, c'est la FIFA qui va faire un geste symbolique. (Lire la suite)

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Loïc Woos

Pays-Bas et Japon arrivent avec confiance

Les Pays-Bas et le Japon se montrent aussi confiants avant de s’affronter, ce dimanche soir. Voici les propos de Ronald Koeman en conférence de presse. "Il y aura toujours de la pression. Malgré le fait que nous soyons un petit pays, les Pays-Bas sont une sélection qui est toujours présente dans les grands tournois et nous sommes les premiers à nous imposer d'aller loin."

"Nous savons que ce sera difficile, il y a d'autres très bonnes sélections dans le tournoi, mais nous sommes exigeants avec nous-mêmes car nous avons de la qualité et nous savons ce que nous avons à faire sur le terrain."

Dans le camp d'en face, Tsuyoshi Watanabe, l'ancien de La Gantoise aujourd'hui à Feyenoord. "Nous visons le titre mondial. Nous sommes convaincus d'avoir nos chances. Nous comptons de nombreux joueurs évoluant à un haut niveau à l'étranger, nous connaissons le niveau de notre équipe et nous avons tout simplement une grande confiance en nous."

Et Ayase Ueda, ancien du Cercle de Bruges aussi à Feyenoord. "La grande force de cette équipe japonaise, c'est que presque tous les internationaux évoluent à l'étranger. De ce fait, nous sommes habitués au football européen. De plus, nous formons une équipe très soudée. Nous fonctionnons comme un seul corps ; chaque joueur sait exactement ce que l'on attend de lui."

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Loïc Woos

Une victoire à deux chiffres des Allemands ?

L'Allemagne va-t-elle marquer l'histoire de la Coupe du monde, ce dimanche contre Curaçao ? Si Dick Advocaat se montre relativement confiant chez les outsiders, c'est aussi le cas des médias allemands, et notamment du BILD, qui pronostiquent une victoire historique pour la Mannschaft.

"On s'attend à un véritable festival de buts, dès la première minute. Si tout se passe bien, une victoire avec dix buts inscrits est même envisageable. Un tel score n'a été atteint qu'une seule fois auparavant en Coupe du monde. En 1982, la Hongrie avait écrasé le Salvador 10-1." Rendez-vous dans la soirée pour savoir qui aura eu raison de se montrer aussi optimiste.

Loïc Woos

Dick Advocaat y croit pour Curaçao

L'un des petits poucets de la compétition, Curaçao, va affronter l'un des ogres, l'Allemagne, ce dimanche. Ancien sélectionneur des Diables et aujourd'hui sur le banc de Curaçao, Dick Advocaat croit pourtant en l'exploit.

"Nous avons tout à gagner et rien à perdre. Les attentes ne sont pas très hautes pour nous, sauf à l'intérieur du groupe, parce qu'on a le sentiment que l'on peut surprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce sera aussi le cas lors des autres matchs, et puis on verra ce qu'on a accompli", a déclaré le sélectionneur de 78 ans, qui devra également croiser l'Equateur et la Côte d'Ivoire dans ce groupe E.

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Découvrez ici toutes les nouvelles relatives à la Coupe du monde 2026, ce dimanche 14 juin. 

Affiches au programme : 

00h00 : Brésil 1-1 Maroc

03h00 : Haïti 0-1 Ecosse

06h00 : Australie 2-0 Turquie

19h00 : Allemagne - Curaçao

22h00 : Pays-Bas - Japon

Lundi 15 juin : 

01h00 : Côte d'Ivoire - Equateur

04h00 : Suède - Tunisie

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