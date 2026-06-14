LIVE Coupe du monde 14/6 : Une victoire à deux chiffres des Allemands ?
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Une victoire à deux chiffres des Allemands ?
L'Allemagne va-t-elle marquer l'histoire de la Coupe du monde, ce dimanche contre Curaçao ? Si Dick Advocaat se montre relativement confiant chez les outsiders, c'est aussi le cas des médias allemands, et notamment du BILD, qui pronostiquent une victoire historique pour la Mannschaft.
"On s'attend à un véritable festival de buts, dès la première minute. Si tout se passe bien, une victoire avec dix buts inscrits est même envisageable. Un tel score n'a été atteint qu'une seule fois auparavant en Coupe du monde. En 1982, la Hongrie avait écrasé le Salvador 10-1." Rendez-vous dans la soirée pour savoir qui aura eu raison de se montrer aussi optimiste.
Dick Advocaat y croit pour Curaçao
L'un des petits poucets de la compétition, Curaçao, va affronter l'un des ogres, l'Allemagne, ce dimanche. Ancien sélectionneur des Diables et aujourd'hui sur le banc de Curaçao, Dick Advocaat croit pourtant en l'exploit.
"Nous avons tout à gagner et rien à perdre. Les attentes ne sont pas très hautes pour nous, sauf à l'intérieur du groupe, parce qu'on a le sentiment que l'on peut surprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce sera aussi le cas lors des autres matchs, et puis on verra ce qu'on a accompli", a déclaré le sélectionneur de 78 ans, qui devra également croiser l'Equateur et la Côte d'Ivoire dans ce groupe E.
Dick Advocaat gelooft in Curaçaose stunt tegen Duitsland vanavond 🇨🇼😳— ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2026
"Wij geloven dat we mensen nog kunnen verrassen." pic.twitter.com/cLonfMOCIn
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Découvrez ici toutes les nouvelles relatives à la Coupe du monde 2026, ce dimanche 14 juin.
Affiches au programme :
00h00 : Brésil 1-1 Maroc
03h00 : Haïti 0-1 Ecosse
06h00 : Australie 2-0 Turquie
19h00 : Allemagne - Curaçao
22h00 : Pays-Bas - Japon
Lundi 15 juin :
01h00 : Côte d'Ivoire - Equateur
04h00 : Suède - Tunisie
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