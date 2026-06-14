Sa valeur a explosé : un défenseur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sa valeur a explosé : un défenseur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été
Photo: © photonews
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Ibrahim Karamoko pourrait animer le mercato du Standard de Liège cet été. Le défenseur français de 24 ans serait suivi par Gênes et le RC Lens selon un média italien. Le club liégeois l'avait recruté pour seulement 150 000 euros en provenance de Versailles.

Les bonnes prestations d'Ibrahim Karamoko cette saison n'ont pas échappé à certains recruteurs. Le défenseur du Standard de Liège, âgé de 24 ans, serait suivi par plusieurs clubs, dont Gênes et le RC Lens selon Tuttomercatoweb.

Le Standard de Liège peut réaliser une très belle vente cet été

Arrivé en Belgique sur la pointe des pieds depuis Versailles, le défenseur français s'est imposé comme titulaire. Sa cote a explosé, passant de 450 000 euros en mars 2025 à près de 3 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Une progression qui reflète ses performances cette saison. Karamoko a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec le Standard de Liège et a inscrit un but. Le Français a gagné en régularité au fil des mois.

Lié au club jusqu'en juin 2030

Le Standard est en position de force puisque Karamoko est lié au club jusqu'en 2030. Mais si l'intérêt de Gênes ou de Lens se confirme, les dirigeants liégeois, à commencer par Marc Wilmots, pourraient recevoir des offres difficiles à ignorer.

Formé en Italie

Avant de poursuivre sa carrière en France, Karamoko est passé par le centre de formation du Chievo Vérone. Il avait quitté le club italien en septembre 2020. Un retour en Serie A pourrait avoir une signification particulière pour lui.

L'Angleterre plutôt que la Serie A et la Ligue 1 ?

Son ancien coach à Versailles, Jean-Luc Vasseur, voyait très grand pour lui. "Compte tenu de son énorme potentiel, je suis convaincu que le Standard n'est qu'un tremplin, tout comme l'était Versailles. Je ne serais pas surpris si la prochaine étape était l'Angleterre, avec un passage en Championship", expliquait-il il y a quelques mois. Pour l'instant, Karamoko est concentré sur le Standard.

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