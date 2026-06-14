Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

Chafik Ouassal, journaliste football
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Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage
Photo: © photonews
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Très mauvaise surprise pour l'équipe d'Angleterre. Lors d'un déplacement pour rejoindre leur camp d'entraînement situé dans le Missouri, un fourgon rempli de matériel d'entraînement a été volé.

Mauvaise nouvelle en provenance du Missouri où réside les Three Lions, les chaussures de football de plusieurs joueurs et autre matériel de l'équipe et du staff ont été volés, quelques jours avant le début de leur Coupe du Monde.

Les Anglais ont disputé deux matches amicaux en Floride avant de se rendre à leur "Swope Soccer Village" dans le Missouri, où ils séjourneront pendant les trois prochaines semaines lors de la Coupe du monde. L'Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande (1-0) et le Costa Rica (3-0) de quoi faire le plein de confiance.

Equipement volé, ballons, chaussures et matériel

Mais les joueurs ont connu une bien mauvaise mésaventure aujourd'hui. Ceux-ci voyageaient en avion alors que tout leur matériel d'entraînement avait déjà été envoyé en bus vers le Missouri. Lors de ce déménagement de la Floride vers le Missouri, leur fourgonnette avec le matériel a cependant été volée. Y compris de nombreuses paires de chaussures de football.

Il reste à voir dans quelles conditions leur premier entraînement dans leur nouveau camp de base aura lieu. Dans le fourgon volé se trouvaient notamment les chaussures de football de joueurs comme Harry Kane et Jude Bellingham, ainsi que du matériel d'entraînement important.

Matériel pour analyser les entraînements, tables de massage, tableaux tactiques... Les ballons officiels de la Coupe du Monde avec lesquels l'Angleterre s'entraîne ont presque tous été volés. 

L'Angleterre devra donc se contenter de matériel de réserve

La police locale a déjà indiqué qu'elle enquête sur un vol de matériel. Leur enquête est toujours en cours et une arrestation a eu lieu. Le service de sécurité anglais soupçonne, selon le Daily Mail, les conducteurs du fourgon de complicité. L'Angleterre joue mercredi son match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Croatie. Dans son groupe L, les hommes deThomas Tuchel affronteront également le Ghana et le Panama.

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