"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

À deux jours de Belgique-Egypte, Rudi Garcia et les Diables Rouges ont reçu un coup de fil très spécial : celui du roi Philippe. Qui n'a pas manqué d'ambition !

"Bonjour, sire" : voilà des mots qu'un Français n'a plus l'habitude de prononcer depuis longtemps ! Ce furent pourtant ceux de Rudi Garcia au moment de répondre à l'appel téléphonique du roi Philippe. À deux jours de l'entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du Monde 2026, le Palais a passé un coup de fil aux Diables Rouges, ou plutôt à leur sélectionneur et à deux d'entre eux : Youri Tielemans, le capitaine, et Romelu Lukaku.

"Il paraît que vous chantez très bien la Brabançonne, avec beaucoup de coeur", a plaisanté le roi Philippe. "'C'est magnifique. Comment vous sentez-vous ?". "On se sent très bien, on travaille de manière studieuse et je crois qu'on est prêts", répond Rudi Garcia. Interrogé sur le jetlag, le sélectionneur rassure le roi : "Nous sommes encore un peu dedans, mais les coachs, c'est moins important. Les joueurs, ça va".

Le roi évoque ensuite les jeunes talents de l'équipe ("et les moins jeunes", plaisante Garcia en pointant Lukaku), et s'adresse ensuite au capitaine, lui demandant comment est l'ambiance dans l'équipe : "On a un bon mix de jeunes et de plus anciens, ça fait qu'on a une bonne ambiance et on a tous hâte de commencer la Coupe du Monde", affirme Youri Tielemans, avant que Romelu Lukaku prenne la parole.

"Pour moi, c'est la meilleure atmosphère que j'aie connu en équipe nationale", déclare le meilleur buteur de l'histoire des Diables. "La meilleure ? Alors tout est possible. Vous pouvez la gagner", lance le roi Philippe. "Toute la nation est derrière vous. Toute la Belgique est avec vous et vous souhaite le meilleur".



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Rudi Garcia conclut en affirmant qu'il va transmettre le message à tout le groupe des Diables Rouges. Et avec un tel soutien, comment ne pas tout donner ce lundi face à l'Egypte ?