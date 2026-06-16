Accord trouvé : Julien Duranville va relancer sa carrière en Ligue 1

Le Borussia Dortmund s'apprête à laisser partir Julien Duranville. L'ailier belge de 20 ans est annoncé tout proche de Lyon, qui souhaite lui offrir un nouveau départ.

L'Olympique Lyonnais pourrait posséder l'un des duos d'ailiers les plus explosifs d'Europe la saison prochaine. Le club français est sur le point d'associer le jeune Julien Duranville à son compatriote Malick Fofana la saison prochaine.

Julien Duranville se rapproche fortement de Lyon

Pour s'offrir les services du Bruxellois de 20 ans, la direction lyonnaise va signer un chèque de 5,5 millions d'euros, d'après les informations de L'Équipe. Le Borussia Dortmund ne compte pas se faire dépouiller et négocie pour ajouter une clause de rachat ou un gros pourcentage à la revente.

Anderlecht l'avait vendu pour 13 millions d'euros

Il y a un peu plus de trois ans, Duranville faisait partie des plus grands espoirs du football belge. À l'hiver 2023, le Borussia Dortmund n'avait pas hésité à débourser près de 13 millions d'euros pour convaincre Anderlecht de laisser partir son jeune talent.

À Bâle, son prêt a été un "fiasco" : cinq défaites en six matchs et une cinquième place en Play-Offs. Son bilan individuel est tout aussi pauvre, avec deux buts et une passe décisive.

Pas un seul match en première partie de saison en Bundesliga

Cette expérience ratée s'ajoute à des mois très compliqués en Allemagne en début de saison. À Dortmund, l'attaquant n'a pas joué la moindre minute et s'est mis son entraîneur Niko Kovac à dos à cause d'un manque d'implication à l'entraînement. L'ailier belge n'a pas réussi à enchaîner les rencontres ni à s'imposer dans la rotation du club.





L'OL pour sauver sa carrière ?

Lyon croit au potentiel du Belge malgré ses dernières saisons compliquées. À 20 ans, il a le temps de relancer sa carrière et de justifier les attentes placées en lui depuis son départ d'Anderlecht. Normalement, il ne devrait pas être en concurrence avec Fofana. Duranville peut évoluer sur les deux ailes.