Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Le montant du transfert de Francis Amuzu n'a toujours pas été payé entièrement et Anderlecht menace Grêmio de porter l'affaire devant la FIFA.



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