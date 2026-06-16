Officiel : un fidèle serviteur du RFC Liège quitte Rocourt pour renforcer le Beerschot

Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine.

Après les montées de Beveren et de Courtrai, le Beerschot fait plus que jamais office de favori en D1B. Les Rats veulent retrouver la première division. Pour cela, il s'agit de se donner de les moyens de ses ambitions, en fournissant de la qualité à l'entraîneur, Mohamed Messoudi.

Brent Stevens, gardien espoir de Genk, est en approche depuis quelques semaines, mais la première officalisation concerne finalement un nouveau défenseur. Un nom bien connu des suiveurs de Challenger Pro League, puisque c'est Jordan Bustin qui débarque en provenance du RFC Liège. Le défenseur central de 27 ans a signé un contrat de deux ans au Kiel, avec une saison supplémentaire en option.

Pour le joueur, c'est une fameuse page qui se tourne : Bustin a tout connu au RFC Liège, dont il a intégré l'équipe première en 2019, après y avoir suivi sa formation. Il aura accompagné l'équipe pendant quatre saisons dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1 et trois saisons en D1B, disputant pas moins de 175 matchs pour les Sang et Marine.

Sept saisons pleines à Rocourt

Fidèle parmi les fidèles, le Liégeois était encore un titulaire indiscutable de Gaëtan Englebert dans l'axe central cette saison, il s'agit donc d'une lourde perte pour le groupe, tant sur le terrain qu'en dehors.

Le nouveau défenseur des Rats a hâte de découvrir le Kiel dans le camp des Rats : "Je suis fier de franchir cette étape. Le Beerschot est un club de tradition, doté de supporters exceptionnel, ce qui me plaît beaucoup. J’ai hâte de commencer, de tout donner sur le terrain, de contribuer au succès de l’équipe et de participer à la réalisation des ambitions du club".





Mais il n'en oublie pas moins ce qu'il doit au RFC Liège : "Je souhaite également leur exprimer ma gratitude. J’y ai passé sept saisons fantastiques avec l’équipe première, et c’est là que j’ai forgé ma personnalité. Les matchs contre eux la saison prochaine seront particuliers".