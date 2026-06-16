Officiel : un fidèle serviteur du RFC Liège quitte Rocourt pour renforcer le Beerschot

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un fidèle serviteur du RFC Liège quitte Rocourt pour renforcer le Beerschot

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine.

Après les montées de Beveren et de Courtrai, le Beerschot fait plus que jamais office de favori en D1B. Les Rats veulent retrouver la première division. Pour cela, il s'agit de se donner de les moyens de ses ambitions, en fournissant de la qualité à l'entraîneur, Mohamed Messoudi.

Brent Stevens, gardien espoir de Genk, est en approche depuis quelques semaines, mais la première officalisation concerne finalement un nouveau défenseur. Un nom bien connu des suiveurs de Challenger Pro League, puisque c'est Jordan Bustin qui débarque en provenance du RFC Liège. Le défenseur central de 27 ans a signé un contrat de deux ans au Kiel, avec une saison supplémentaire en option.

Pour le joueur, c'est une fameuse page qui se tourne : Bustin a tout connu au RFC Liège, dont il a intégré l'équipe première en 2019, après y avoir suivi sa formation. Il aura accompagné l'équipe pendant quatre saisons dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1 et trois saisons en D1B, disputant pas moins de 175 matchs pour les Sang et Marine.

Sept saisons pleines à Rocourt

Fidèle parmi les fidèles, le Liégeois était encore un titulaire indiscutable de Gaëtan Englebert dans l'axe central cette saison, il s'agit donc d'une lourde perte pour le groupe, tant sur le terrain qu'en dehors.

Le nouveau défenseur des Rats a hâte de découvrir le Kiel dans le camp des Rats : "Je suis fier de franchir cette étape. Le Beerschot est un club de tradition, doté de supporters exceptionnel, ce qui me plaît beaucoup. J’ai hâte de commencer, de tout donner sur le terrain, de contribuer au succès de l’équipe et de participer à la réalisation des ambitions du club".

Mais il n'en oublie pas moins ce qu'il doit au RFC Liège : "Je souhaite également leur exprimer ma gratitude. J’y ai passé sept saisons fantastiques avec l’équipe première, et c’est là que j’ai forgé ma personnalité. Les matchs contre eux la saison prochaine seront particuliers".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Beerschot
Jordan Bustin

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/06: Bustin - Duranville - Lamouchi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/06: Bustin - Duranville - Lamouchi

13:30
Un ancien de Pro League sûr de lui : "Je veux entraîner en première ou en deuxième division d'ici cinq ans"

Un ancien de Pro League sûr de lui : "Je veux entraîner en première ou en deuxième division d'ici cinq ans"

14:00
"Plus faim que les Belges" : pourquoi les Diables Rouges ne doivent pas céder à la panique Analyse

"Plus faim que les Belges" : pourquoi les Diables Rouges ne doivent pas céder à la panique

13:00
Accord trouvé : Julien Duranville va relancer sa carrière en Ligue 1

Accord trouvé : Julien Duranville va relancer sa carrière en Ligue 1

12:30
Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

12:04
L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

12:00
Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

11:30
C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

10:40
"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

10:30
2
"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

10:00
"Rom, c'est notre attaquant" : l'entrée de Lukaku a sauvé la Belgique

"Rom, c'est notre attaquant" : l'entrée de Lukaku a sauvé la Belgique

09:30
"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

09:00
"Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous Interview

"Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous

08:30
Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

08:00
Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

07:30
Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique

Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique

07:00
Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"

Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"

06:30
On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"

On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"

06:00
Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"

Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"

23:58
LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1) Live

LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1)

22:46
Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

23:30
5
Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

22:59
Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

22:30
Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

21:00
Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

21:30
Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

21:00
Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

21:15
🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

20:45
Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

20:15
Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

20:26
La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

19:58
Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

19:30
Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

19:00
"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

18:30
La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Play-offs - Finale (R)
Beerschot Beerschot 1-3 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved