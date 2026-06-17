De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre
Photo: © photonews
Deviens fan de Auxerre! 8

Will Still prend ses marques à Auxerre. L'AJA pourrait bien avoir quelques accents belges supplémentaires lors des prochains mois.

Sept mois après son C4 du côté de Southampton, Will Still a retrouvé de l'embauche du côté d'Auxerre, revenant ainsi en Ligue 1. L'ancien entraîneur de Lens et de Reims n'a pas chômé durant ses sept mois, il a continué à obsever certains profils de près, notamment dans le championnat belge.

Het Nieuwsblad nous apprend ainsi qu'Auxerre insiste pour recruter Arthur Piedfort, milieu défensif de 21 ans actif à Westerlo. Le natif d'Herentals est parti très jeune au PSV, s'y faisant former pendant pas moins de dix ans, de 2013 à 2023.

Il est ensuite revenu en Campine, pour véritablement y lancer sa carrière professionnelle. Déjà parmi les bonnes surprises lors de ses deux premières saisons au Kuipje, Piedfort y a passé un cap lors du dernier exercice.

Arthur Piefort prêt à confirmer ses progrès en Ligue 1 ?

Au-delà de ses statistiques offensives en hausse (trois buts et trois assists grâce à des infiltrations bien senties de la deuxième ligne), le jeune milieu de terrain a également gagné en volume de jeu. Cela lui a notamment permis d'obtenir un rôle de plus en plus important chez les U21 belges. Entrant dans sa dernière année de contrat, il pourrait bien vivre ses dernières semaines à Westerlo.

Après sa bonne saison, l'intérêt ne manque pas. Comme mentionné plus haut, Will Still aimerait l'attirer à Auxerre, après avoir recruté l'ailier Danny Namaso pour environ 5 millions d'euros. Piedfort pourrait également avoir un prix. Même si sa situation contractuelle est intéressante, la concurrence d'autres clubs pourrait faire monter les enchères. Le Werder Brême et le Genoa sont ainsi cités comme autres candidats.

Quinzième de Ligue 1 cette saison, l'AJA pourrait être enclin à mettre le prix pour vivre les prochains mois le plus loin possible de la zone rouge sous les ordres de Will Still.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Auxerre
Arthur Piedfort

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00
Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

21:30
Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

21:07
Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Analyse

Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

20:40
1
Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner" Interview

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

20:00
Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

20:20
Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

19:35
Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal Analyse

Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

19:00
Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

18:30
1
Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

18:00
Pourquoi Diego Moreira pourrait être une option intéressante pour la Belgique dans ce Mondial Analyse

Pourquoi Diego Moreira pourrait être une option intéressante pour la Belgique dans ce Mondial

17:30
"La MLS s'est rapprochée de l'Europe" : Laurent Ciman constate une évolution du championnat nord-américain

"La MLS s'est rapprochée de l'Europe" : Laurent Ciman constate une évolution du championnat nord-américain

17:00
OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu

16:30
Un départ à 6 millions, une arrivée depuis Dender : du mouvement à Westerlo

Un départ à 6 millions, une arrivée depuis Dender : du mouvement à Westerlo

16:00
LIVE Coupe du monde du 17/6 : Lionel Messi fond en larmes, Kalidou Koulibaly pousse un petit coup de gueule

LIVE Coupe du monde du 17/6 : Lionel Messi fond en larmes, Kalidou Koulibaly pousse un petit coup de gueule

15:54
La Gantoise connaît son adversaire au deuxième tour préliminaire de la Conference League

La Gantoise connaît son adversaire au deuxième tour préliminaire de la Conference League

15:15
Qu'est devenu Hammarby, futur adversaire européen d'Anderlecht, un an après avoir éliminé Charleroi ?

Qu'est devenu Hammarby, futur adversaire européen d'Anderlecht, un an après avoir éliminé Charleroi ?

14:40
Arne Engels en route vers un club récemment champion d'Europe ?

Arne Engels en route vers un club récemment champion d'Europe ?

14:29
Youri Tielemans doit-il débuter sur le banc contre l'Iran ? Un ancien Diable Rouge n'écarte pas l'idée

Youri Tielemans doit-il débuter sur le banc contre l'Iran ? Un ancien Diable Rouge n'écarte pas l'idée

14:20
Trois départs importants en approche, l’avenir de Mario Kohnen : le mercato se décante au Sporting Charleroi

Trois départs importants en approche, l’avenir de Mario Kohnen : le mercato se décante au Sporting Charleroi

14:00
OFFICIEL : l'ancien joueur du RFC Liège et meilleur buteur de Stockay en D1 FFA rejoint un club étranger

OFFICIEL : l'ancien joueur du RFC Liège et meilleur buteur de Stockay en D1 FFA rejoint un club étranger

13:26
Pourquoi les Diables sont troisièmes du groupe G, et qu’est-ce que ça pourrait changer pour la suite ?

Pourquoi les Diables sont troisièmes du groupe G, et qu’est-ce que ça pourrait changer pour la suite ?

13:00
OFFICIEL : Bernardo Silva signe au Real Madrid

OFFICIEL : Bernardo Silva signe au Real Madrid

11:59
Salaire, titres, débat du Ballon d'Or : Jérémy Doku a tranché son avenir… et a probablement fait le bon choix

Salaire, titres, débat du Ballon d'Or : Jérémy Doku a tranché son avenir… et a probablement fait le bon choix

11:40
13 buts en 17 matchs, à 18 ans : c’est officiel, La Gantoise s’offre un attaquant très prometteur

13 buts en 17 matchs, à 18 ans : c’est officiel, La Gantoise s’offre un attaquant très prometteur

11:20
Voici le montant que le Standard récupérerait en cas de transfert de Nicolas Raskin

Voici le montant que le Standard récupérerait en cas de transfert de Nicolas Raskin

10:30
Il rejoindrait deux Diables Rouges : un nouveau club dans la course pour Matias Fernandez-Pardo

Il rejoindrait deux Diables Rouges : un nouveau club dans la course pour Matias Fernandez-Pardo

09:35
Jour de tirage au sort pour Anderlecht : voici les cinq adversaires potentiels des Mauves en Europa League

Jour de tirage au sort pour Anderlecht : voici les cinq adversaires potentiels des Mauves en Europa League

09:01
Un transfert à 8 millions d'euros : dernière offensive brugeoise pour une jeune cible défensive

Un transfert à 8 millions d'euros : dernière offensive brugeoise pour une jeune cible défensive

08:40
Il est mort de faim : voilà le plan autour de Romelu Lukaku pour la suite du tournoi

Il est mort de faim : voilà le plan autour de Romelu Lukaku pour la suite du tournoi

07:40
1
La Supercoupe déjà fixée : voici les grandes lignes du calendrier de la saison 2026-2027 de Jupiler Pro League

La Supercoupe déjà fixée : voici les grandes lignes du calendrier de la saison 2026-2027 de Jupiler Pro League

08:00
En réponse aux récents incidents : un changement important dans le conseil d’administration de l’Antwerp

En réponse aux récents incidents : un changement important dans le conseil d’administration de l’Antwerp

07:00
Mission Europe : comment Christian Burgess peut faire passer Gand à la vitesse supérieure Analyse

Mission Europe : comment Christian Burgess peut faire passer Gand à la vitesse supérieure

06:40
"On sait ce qu'il nous reste à faire" : Trossard annonce la couleur pour les deux prochains matchs des Diables

"On sait ce qu'il nous reste à faire" : Trossard annonce la couleur pour les deux prochains matchs des Diables

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Annulé Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved