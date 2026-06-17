LIVE Coupe du monde du 17/6 : Erling Haaland porte la Norvège, Messi indomptable avec l'Argentine
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Doublé pour Haaland, triplé pour Messi !
Après le doublé de Kylian Mbappé avec la France contre le Sénégal, les stars de leur équipe ont répondu présentes, cette nuit. Erling Haaland, premièrement, qui s'est offert un doublé lors de la victoire 1-4 de la Norvège face à l'Irak. Les deux premiers buts en Coupe du monde de l'attaquant de Manchester City, épaulé par Ostigard, auteur du 1-3, et Aymen Hussein, qui a inscrit le 1-4 contre son camp.
Face à l'Algérie, Lionel Messi a offert un nouveau récital lors de la victoire 3-0 de l'Albiceleste. Un triplé pour La Pulga, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, à égalité avec Miroslav Klose. À noter que l'Autriche et la Jordanie s'affrontent à l'heure d'écrire ces lignes (1-0 pour les Autrichiens à la pause).
🇦🇷🇩🇿🇺🇸 | Así reaccionó Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina al triplete de Messi contra Argelia que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. pic.twitter.com/dKHwTZsu4m— La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026
"On sait ce qu'il nous reste à faire" : Trossard annonce la couleur pour les deux prochains matchs des Diables
La Belgique a commencé sa Coupe du Monde 2026 sur un léger couac. Mais Leandro Trossard estime que ce n'est pas un mauvais départ, même s'il concède que désormais, les Diables vont devoir se lâcher. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot