LIVE Coupe du monde du 17/6 : Lionel Messi fond en larmes, un serpent sème la terreur chez les Allemands

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LIVE Coupe du monde du 17/6 : Lionel Messi fond en larmes, un serpent sème la terreur chez les Allemands
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Pourquoi les Diables sont troisièmes du groupe G, et qu’est-ce que ça pourrait changer pour la suite ?

Pas de panique pour les Diables rouges, troisièmes du groupe G à l’issue de la première journée. La Belgique est toujours favorite pour remporter son groupe, et la République Tchèque demeure l’un des adversaires les plus probables en seizième de finale. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Lionel Messi fond en larmes après son premier but au Mondial 2026

Triple buteur avec l'Argentine pour son premier match à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi s'est montré ému après sa première réalisation. "J’ai pleuré après le premier but, oui… C’était quelque chose qui n’avait rien à voir avec le football," a-t-il déclaré en zone mixte. "J’ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force."

Lionel Messi est seul en tête du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde 2026. L'Argentin est le seul joueur à avoir inscrit un triplé jusqu'à présent.

Loïc Woos

Un serpent venimeux dans le camp allemand

Cette Coupe du monde est décidément celle des anecdotes rocambolesques. "On a croisé un serpent hier au camp d'entraînement, et on nous a dit qu'il était venimeux", a déclaré le capitaine Joshua Kimmich en conférence de presse. "S'il vous mord, vous devez aller à l'hôpital. Je ne pense pas qu'il puisse vous tuer, mais cela reste dangereux."

Une rencontre qui n'a pas fait rire les joueurs de la Mannschaft. "On se prépare pour le plus grand tournoi du monde, et on se retrouve à devoir faire attention à où on met les pieds. En Allemagne, on se concentre sur la tactique, les blessures et l'adversaire. Ici, il faut aussi faire attention à ce qui peut se cacher dans l'herbe."

Loïc Woos

Neymar enfin à l'entraînement

C'est l'une des bonnes nouvelles de la journée. Neymar a effectué sa première séance d'entraînement depuis le début de la Coupe du monde. Blessé, la star brésilienne n'a toutefois réalisé que des exercices physiques en individuel et n'a pas encore eu de contact avec le ballon, ni avec ses coéquipiers sur le terrain.

Pas apte à jouer le match d'ouverture de la Seleçao face au Maroc, Neymar ne devrait pas l'être non plus pour le deuxième match du Brésil contre Haïti, dans trois jours. Il pourrait éventuellement faire ses débuts dans ce Mondial dans sept jours contre l'Écosse, voire au stade des seizièmes de finale.

Loïc Woos

L'Autriche bat la Jordanie dans la douleur

Dernière rencontre de la nuit européenne : Autriche - Jordanie. C'est Romano Schmid (Werder Brême) qui a frappé le premier pour donner l'avantage aux hommes de Ralf Rangnick dès la 21e minute. Méritoirement, la Jordanie a égalisé au retour des vestiaires via Ali Olwan (50e) avant le but annulé de Marko Arnautovic (37 ans), tout juste monté au jeu, pour une faute de main (67e).

L'Autriche a toutefois repris l'avantage dans les minutes suivantes grâce au but contre son camp de Yazan Al Arab, et ne l’a plus lâché. Dans le temps additionnel, Marko Arnautovic a même fixé le score à 3-1, sur penalty. Les Autrichiens rejoignent l'Argentine, large vainqueur de l'Algérie grâce à un triplé de Lionel Messi, à la tête du groupe J.

Il est mort de faim : voilà le plan autour de Romelu Lukaku pour la suite du tournoi

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Avec tout le respect pour Charles De Ketelaere, contre l’Égypte, Romelu Lukaku nous a clairement manqué en pointe. Au-delà du but contre son camp provoqué, c’est surtout sa simple présence qui a fait défaut : Lukaku terrifie les défenseurs. (Lire la suite)

Loïc Woos

Doublé pour Haaland, triplé pour Messi !

Après le doublé de Kylian Mbappé avec la France contre le Sénégal, les stars de leur équipe ont répondu présentes, cette nuit. Erling Haaland, premièrement, qui s'est offert un doublé lors de la victoire 1-4 de la Norvège face à l'Irak. Les deux premiers buts en Coupe du monde de l'attaquant de Manchester City, épaulé par Ostigard, auteur du 1-3, et Aymen Hussein, qui a inscrit le 1-4 contre son camp.

Face à l'Algérie, Lionel Messi a offert un nouveau récital lors de la victoire 3-0 de l'Albiceleste. Un triplé pour La Pulga, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, à égalité avec Miroslav Klose. À noter que l'Autriche et la Jordanie s'affrontent à l'heure d'écrire ces lignes (1-0 pour les Autrichiens à la pause).

"On sait ce qu'il nous reste à faire" : Trossard annonce la couleur pour les deux prochains matchs des Diables

La Belgique a commencé sa Coupe du Monde 2026 sur un léger couac. Mais Leandro Trossard estime que ce n'est pas un mauvais départ, même s'il concède que désormais, les Diables vont devoir se lâcher. (Lire la suite)

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