Mission Europe : comment Christian Burgess peut faire passer Gand à la vitesse supérieure

La Gantoise a terminé cinquième des Champions Play-offs la saison passée, avant de décrocher un billet européen lors du barrage. Les Buffalos devront rapidement se mettre au diapason du nouvel exercice, et l'arrivée de Christian Burgess devrait les y aider.

"Nous nous sommes battus pour cela depuis la trêve hivernale, en essayant de tirer le maximum de chaque match. Et ce groupe l’a vraiment bien mérité", déclarait Rik De Mil après la victoire lors du barrage européen contre Genk.

"La course vers les Champions Play-offs a été éprouvante et nous avons aussi dû nous battre dans ces Play-offs. Il y a parfois eu pas mal de négativité autour de nous venant de l’extérieur, mais cela nous a renforcés pour faire encore mieux."

Gand est de retour en Europe, mais a encore du travail

"La préparation sera courte, environ quatre semaines avant le premier match européen. Nous nous sommes tellement battus pour l’Europe, donc nous devons être prêts. Je vois encore énormément de travail. Ce groupe doit progresser, être renforcé. Nous devons être prêts pour la saison prochaine."

"Je vois une direction qui veut aller dans ce sens et investir, donc j’en suis très heureux. Nous devons devenir une équipe capable d’aller chercher directement le football européen, donc de terminer dans le top 4. Pour l’instant, nous sommes une équipe pour le top 5 ou top 6. Nous devons encore franchir des étapes."

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Un objectif dont veulent se rapprocher les Buffalos avec l’arrivée de Christian Burgess. Les Gantois attirent un défenseur de tout premier plan en Belgique, capable de faire la différence dans les deux rectangles. Aux côtés de Siebe Van der Heyden, il devient le deuxième homme très expérimenté dans l’axe central.





Les autres joueurs autour d’eux, pensez à Paskotsi et Volckaert, pourraient également en profiter pour continuer à se développer, aussi bien à l’entraînement que pendant les matches.

Christian Burgess est la première étape, mais pas la dernière pour La Gantoise

Cela offre aussi à Rik De Mil un peu plus de liberté tactique, avec la possibilité d’opter pour une défense à trois, un système que Van der Heyden et Burgess connaissent déjà. Duverne et Hashioka devraient normalement retourner dans leurs clubs après leur prêt, ce qui pourrait obliger le club gantois à recruter encore en défense.

Matisse Samoise ne sera pas tout de suite prêt pour le début de la nouvelle saison après sa grave blessure, encore moins pour les tours préliminaires de la Conference League. Et survivre à trois tours de qualification pour viser une phase de ligue dans cette troisième Coupe d'Europe est bel et bien crucial pour les Buffalos.

Gand veut être prêt d’emblée

Kotto et Nurio Fortuna ont déjà définitivement quitté la Planet Group Arena, et il reste donc à voir qui pourra ou devra encore arriver. Avec Burgess, le club mise déjà sur l’expérience, la solidité et un joueur qui connaît très bien le championnat.

À Rik De Mil, désormais, de façonner au plus vite un ensemble dans les prochaines semaines afin de répondre aux attentes européennes. Et en championnat, en l’absence de Play-offs, il faudra aussi être au rendez-vous immédiatement.