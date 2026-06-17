Trois départs importants en approche, l’avenir de Mario Kohnen : le mercato se décante au Sporting Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Trois départs importants en approche, l’avenir de Mario Kohnen : le mercato se décante au Sporting Charleroi
Photo: © photonews
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Démarré sur un faible rythme, le mercato estival va s’accélérer au Sporting Charleroi. Trois départs importants sont à prévoir, tandis que Mario Kohnen devrait être confirmé dans ses fonctions d’entraîneur principal d’ici quelques jours.

Le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce mercredi 17 juin en Belgique, même si les clubs n'ont évidemment pas attendu tout ce temps avant de réaliser leurs premiers transferts en vue de la saison prochaine. 

La fenêtre des transferts s'ouvre dans un calme relatif à Charleroi, où seul Jules Gaudin a quitté l'équipe première pour prendre la direction du Stade Lavallois, en Ligue 2 française. Dans le sens des arrivées, Noah Solheid est venu renforcer la défense centrale des Zèbres, en provenance de Seraing. 

Charleroi va perdre presque tout son entrejeu

Il devrait cependant y avoir bien d'autres départs, au Mambourg, dans les semaines à venir. Et pas des moindres. Le milieu de terrain risque même de se retrouver fortement dépeuplé, puisque les Carolos devraient vendre Etienne Camara et Yacine Titraoui, ainsi que Parfait Guiagon, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. 

Le premier cité devrait prendre la route du Panathinaikos, qui l'avait déjà approché au mois de janvier. Un accord aurait été trouvé autour d'un contrat de quatre ans pour le médian défensif français de 23 ans, qui devrait rapporter cinq millions d'euros au Sporting Charleroi. 

Trois départs et plus de 15 millions d'euros de rentrées ?

Sélectionné par l'Algérie pour la Coupe du monde 2026 et resté sur le banc cette nuit contre l'Argentine, Yacine Titraoui n'est pas encore aussi avancé dans ses négociations, mais le milieu de terrain de 22 ans, évalué à sept millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, devrait lui aussi s'en aller. L'Olympique de Marseille est mentionné parmi les candidats, mais il n'y a encore rien de bien concret à l'heure actuelle. 

Enfin, Parfait Guiagon s'en ira lui aussi malgré sa prolongation de contrat au mois de janvier, jusqu'au 30 juin 2028. Une prolongation qui avait tout d'un coup pour augmenter la valeur marchande de l'ailier gauche ivoirien, dont la valeur a atteint les cinq millions d'euros. Arrivé en août 2023 au Mambourg, le joueur de 25 ans devrait lui aussi franchir un cap dans sa carrière. 

Mario Kohnen va rester sur le banc des Zèbres

Cela signifie donc que le Sporting Charleroi va devoir trouver des remplaçants à ces trois hommes, même si dans le coeur du jeu, il est prévu qu'Amine Boukamir et Yassine Khalifi prennent une place encore plus importante que la saison dernière. La direction zébrée voudra aussi trouver un concurrents à Aurélien Scheidler, toujours selon nos confrères de la Dernière Heure. 

Reste un dernier dossier à trancher au Mambourg, et c'est peut-être le plus important : quid de l'avenir de Mario Kohnen, qui a réalisé un bel intérim en fin de saison dernière mais qui n'a pas encore reçu de garanties pour le prochain exercice. Ancien entraîneur adjoint, le natif d'Eupen devrait être confirmé dans ses fonctions d'entraîneur principal, lui qui a su convaincre le directeur sportif Nicolas Frutos. 

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