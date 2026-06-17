Voici le montant que le Standard récupérerait en cas de transfert de Nicolas Raskin



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Nicolas Raskin vit son premier grand tournoi avec les Diables Rouges. Cet été pourrait également lui réserver un transfert vers la Serie A.



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