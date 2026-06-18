Avec Lionel Messi en héros : notre équipe type de la première journée de la Coupe du monde

La première journée de la Coupe du monde 2026 est déjà terminée. Il est désormais temps de vous dévoiler notre première équipe type, qui n’a pas été facile à composer tant les candidats étaient nombreux.

Gardien

Même si l’on aurait pu envisager d’autres gardiens, nous n’avons en réalité aucune autre option que d’installer Vozinha dans le but. Le portier du Cap-Vert a tenu l’Espagne en échec (0-0) et a réalisé quelques superbes parades. À 40 ans, il est devenu une véritable icône dans son pays et bien au-delà.

Défense

Si le Cap-Vert a gardé le zéro, c’est aussi à mettre au crédit de Diney Borges (et de Pico Lopes). Eux aussi ont défendu les buts de leur équipe avec énormément d’abnégation, pour un très beau résultat final.

Tout aussi surprenante, la victoire de l’Australie contre la Turquie. Devant, les contre-attaques ont fait des ravages, mais les Socceroos se sont aussi montrés très solides défensivement. Difficile de choisir quelqu’un, mais le capitaine Harry Souttar mérite une mention. Nico Schlotterbeck, lui, a régné avec l’Allemagne et a aussi trouvé le chemin des filets.

Milieu de terrain

Le Marocain Ayyoub Bouaddi a sans doute été le jeune joueur le plus marquant de tous les matches de cette première journée. Le talent de Lille a régné au milieu de terrain face au Brésil, rencontre conclue sur le score de 1-1. Beaucoup de ballons touchés, de bonnes passes, de l’impact dans les duels et du contrôle: un très beau match de sa part.

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La Suède n’a fait qu’une bouchée de la Tunisie, notamment grâce à Yasin Ayari, auteur d’un doublé. De son côté, Yan Diomandé a été l’homme du match et a offert à la Côte d’Ivoire une victoire importante contre l’Équateur. Très apprécié en Bundesliga, le jeune talent de Leipzig s'est révélé aux yeux du grand public.





Hwang In-beom, lui, a aidé la Corée du Sud à décrocher, il y a déjà une semaine, une victoire importante contre la République Tchèque. Il a fortement impressionné et a été élu homme du match, même si Kang-In Lee aurait également pu être cité.

Attaque

Difficile de passer à côté des buteurs qui marquent plusieurs fois. Grâce à un triplé, Lionel Messi entre un peu plus dans l'histoire de la Coupe du monde et dispose encore de plusieurs matches pour devenir seul meilleur buteur de tous les temps.

Parmi les joueurs auteurs d’un doublé, on pointe notamment Kylian Mbappé, Kai Havertz, Erling Haaland et Harry Kane. Mais dans notre onze, nous optons pour deux autres attaquants, un peu moins connus, eux aussi à deux buts. Eli Just a inscrit un doublé pour la Nouvelle-Zélande, tandis que Folarin Balogun a été le héros du pays hôte, Team USA, face à un Paraguay il est vrai bien faible.