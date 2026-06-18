Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque
Photo: © photonews

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La Coupe du monde attire aussi les collectionneurs. Selon Giovanni Cerra, spécialiste de la vente et de l'estimation d'objets rares liés au football, certains maillots de ce Mondial pourraient rapidement prendre de la valeur.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La demande pour les objets de collection liés au football est déjà 50 % plus élevée cette année sur des plateformes comme Catawiki qu’à la même période l’an dernier. À l’approche des précédents grands tournois, le nombre d’objets footballistiques proposés avait également fortement augmenté : de 60 % avant la Coupe du monde au Qatar et de 50 % avant l’Euro 2024.

Quels maillots d’aujourd’hui deviendront les pièces de collection de demain ? L’expert en memorabilia footballistique Giovanni Cerra pense avoir la réponse. Et il se tourne avant tout vers Lionel Messi, qui semble disputer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde.

"Si cette Coupe du monde est effectivement la dernière de Messi, alors chaque maillot porté durant ce tournoi prendra automatiquement une valeur historique. Nous parlons d’un joueur considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps", a expliqué Giovanni Cerra dans un communiqué qu'il nous a transmis.

Selon lui, ce n’est pas seulement le joueur qui compte, mais aussi l’histoire qui entoure le maillot. "Si Messi venait à jouer à nouveau un rôle décisif ou même à atteindre la finale, un tel maillot deviendrait encore plus intéressant pour les collectionneurs. Les gens veulent posséder un morceau tangible de l’histoire du football."

Historiquement, les maillots de joueurs comme Lionel Messi, Diego Maradona ou Pelé figurent parmi les pièces les plus recherchées sur le marché des collectionneurs.

Messi Lionel
© photonews

Et qu’en est-il des stars de demain ? Ces maillots pourraient eux aussi devenir populaires, maintenant ou à l’avenir. "Lorsqu’un jeune joueur devient une icône générationnelle, la valeur de ses premiers maillots augmente également", explique le spécialiste.

"Lamine Yamal a tout pour devenir l’un des plus grands noms du football au cours des dix prochaines années. Comme il s’agit de sa première Coupe du monde, ces maillots sont la première édition de ce qui sera probablement une longue série de futurs maillots."

Les Diables Rouges également populaires

Outre Lamine Yamal, les grands talents Désiré Doué, le footballeur français de 21 ans, et Endrick, le prometteur joueur brésilien de 19 ans, sont également cités. "La France dispose à nouveau d’une équipe jeune et exceptionnellement talentueuse. Si cette génération remporte de grands trophées dans les années à venir, les maillots de cette Coupe du monde pourraient devenir particulièrement recherchés par les collectionneurs."

"En matière de style, le maillot extérieur de la Belgique est particulièrement intéressant", estime Giovanni Cerra. "Adidas expérimente plus souvent avec la Belgique qu’avec beaucoup d’autres sélections nationales. Les designs marquants ont plus de chances de devenir iconiques."

Magritte
© photonews

Selon Giovanni Cerra, d’autres maillots se distinguent par leur style : le maillot domicile du Mexique, le maillot extérieur de la Côte d’Ivoire, le maillot extérieur de Curaçao, le maillot domicile de la France et le maillot extérieur de l’Argentine. Certains pays qui ne se sont pas qualifiés pour cette Coupe du monde proposent aussi des maillots intéressants. "Les maillots extérieurs du Chili, de la Jamaïque et du Costa Rica sont toujours une réussite en matière de style." Les maillots vintage des années 90 connaissent notamment un immense retour en force.

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