Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League
Deviens fan de Anderlecht! 4353

Le RSC Anderlecht n'a pas encore annoncé son coach, mais a déjà quelques pistes pour son mercato. Giulian Biancone, passé par le Cercle de Bruges, est sur la liste d'Antoine Sibierski.

L'été d'Anderlecht va devoir s'accélérer dans les jours et semaines à venir. À commencer bien sûr par l'arrivée, qu'on imagine imminente, d'un nouvel entraîneur principal. Antoine Sibierski est arrivé il y a un peu plus d'un mois désormais, et n'a pas encore annoncé l'identité du nouveau T1 des Mauve & Blanc. 

C'est le dossier principal, mais cela ne signifie pas que Sibierski, qui a du pain sur la planche en tant que directeur sportif du RSCA, ne travaille pas sur d'autres choses en coulisses. Plusieurs joueurs ont ainsi été identifiés comme pistes pour ce mercato estival.

L'un d'eux se nomme Giulian Biancone (26 ans). Foot Mercato annonçait il y a quelques jours que plusieurs clubs se disputaient le défenseur latéral de l'Olympiakos : le Racing Lens serait très concret, mais c'est bel et bien, selon la presse grecque, le RSC Anderlecht qui pourrait rafler la mise.

Biancone connaît bien la Belgique pour avoir évolué au Cercle de Bruges entre 2019 et 2021, lors de deux prêts consécutifs en provenance de l'AS Monaco, club partenaire des Groen & Zwart. Il avait alors laissé le souvenir d'un latéral virevoltant et très spectaculaire, avant de signer à l'ESTAC Troyes en 2021.

En Angleterre pour 10 millions d'euros 

Après une excellente saison en Ligue 1, toujours dans un rôle de latéral droit, Giulian Biancone avait ensuite signé à Nottingham Forest, qui déposait 10 millions d'euros pour s'offrir ses services. Là, les choses se passeront moins bien puisque Biancone souffrira d'une grave blessure au genou qui le tiendra éloigné des terrains la majeure partie de la saison. 

Sibierski Antoine

En 2023, de retour de blessure, Giulian Biancone rejoint l'Olympiakos, où il retrouve progressivement ses sensations. Mais il y connaît également un changement de poste puisque depuis sa signature en Grèce, le Français a changé de poste et évolue désormais en tant que défenseur central. Reste à voir si c'est ce profil qui séduit Antoine Sibierski, ou si l'ancien directeur sportif de... Troyes, justement, espère refaire de lui l'excellent latéral que l'on a aussi connu en D1A. 

Le RSC Anderlecht aurait, selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, déposé une offre de 3 millions d'euros, qui pourrait monter jusqu'à 4 millions d'euros bonus compris. Mais la concurrence reste rude avec un Racing Lens qui a bien sûr l'énorme argument de la Ligue des Champions à faire valoir. Cependant, Sacha Tavolieri, autre source et spécialiste du mercato, annonce également qu'un accord entre toutes les parties serait proche. 

Giulian Biancone serait le premier gros coup du mercato d'Antoine Sibierski au RSC Anderlecht. Le défenseur français formé à l'AS Monaco viendrait renforcer une ligne défensive qui verra partir cet été de nombreux joueurs arrivés en prêt (Moussa Diarra, Mathys Angély, Mihajlo Ilic). Sa polyvalence pourrait également être un argument de poids. 

On imagine également que ce nom a été validé en coulisses par le futur entraîneur du RSC Anderlecht, dont l'identité reste encore un mystère. Car pour un joueur, arriver au sein d'un club sans savoir si votre futur entraîneur a fait de vous sa priorité peut aussi être peu rassurant...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

18:20
Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

16:00
LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

18:00
Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

18:00
Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

17:30
Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

16:40
Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

15:25
Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

10:00
Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

14:57
Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

13:57
1
L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

13:07
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

12:30
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

12:00
Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

11:40
Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

11:20
"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

11:00
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux" Interview

Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

10:30
1
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

09:30
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

08:30
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

08:00
L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

07:30
Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

07:00
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !" Interview

Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

23:00
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00
Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

21:30
Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

21:07
Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Analyse

Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

20:40
1
Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner" Interview

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

20:00
Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

20:20
Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

19:35
Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

17/06
Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal Analyse

Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

19:00
Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

17/06
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved