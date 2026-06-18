Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Le RSC Anderlecht n'a pas encore annoncé son coach, mais a déjà quelques pistes pour son mercato. Giulian Biancone, passé par le Cercle de Bruges, est sur la liste d'Antoine Sibierski.

L'été d'Anderlecht va devoir s'accélérer dans les jours et semaines à venir. À commencer bien sûr par l'arrivée, qu'on imagine imminente, d'un nouvel entraîneur principal. Antoine Sibierski est arrivé il y a un peu plus d'un mois désormais, et n'a pas encore annoncé l'identité du nouveau T1 des Mauve & Blanc.

C'est le dossier principal, mais cela ne signifie pas que Sibierski, qui a du pain sur la planche en tant que directeur sportif du RSCA, ne travaille pas sur d'autres choses en coulisses. Plusieurs joueurs ont ainsi été identifiés comme pistes pour ce mercato estival.

L'un d'eux se nomme Giulian Biancone (26 ans). Foot Mercato annonçait il y a quelques jours que plusieurs clubs se disputaient le défenseur latéral de l'Olympiakos : le Racing Lens serait très concret, mais c'est bel et bien, selon la presse grecque, le RSC Anderlecht qui pourrait rafler la mise.

Biancone connaît bien la Belgique pour avoir évolué au Cercle de Bruges entre 2019 et 2021, lors de deux prêts consécutifs en provenance de l'AS Monaco, club partenaire des Groen & Zwart. Il avait alors laissé le souvenir d'un latéral virevoltant et très spectaculaire, avant de signer à l'ESTAC Troyes en 2021.

En Angleterre pour 10 millions d'euros

Après une excellente saison en Ligue 1, toujours dans un rôle de latéral droit, Giulian Biancone avait ensuite signé à Nottingham Forest, qui déposait 10 millions d'euros pour s'offrir ses services. Là, les choses se passeront moins bien puisque Biancone souffrira d'une grave blessure au genou qui le tiendra éloigné des terrains la majeure partie de la saison.





En 2023, de retour de blessure, Giulian Biancone rejoint l'Olympiakos, où il retrouve progressivement ses sensations. Mais il y connaît également un changement de poste puisque depuis sa signature en Grèce, le Français a changé de poste et évolue désormais en tant que défenseur central. Reste à voir si c'est ce profil qui séduit Antoine Sibierski, ou si l'ancien directeur sportif de... Troyes, justement, espère refaire de lui l'excellent latéral que l'on a aussi connu en D1A.

Le RSC Anderlecht aurait, selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, déposé une offre de 3 millions d'euros, qui pourrait monter jusqu'à 4 millions d'euros bonus compris. Mais la concurrence reste rude avec un Racing Lens qui a bien sûr l'énorme argument de la Ligue des Champions à faire valoir. Cependant, Sacha Tavolieri, autre source et spécialiste du mercato, annonce également qu'un accord entre toutes les parties serait proche.

Giulian Biancone serait le premier gros coup du mercato d'Antoine Sibierski au RSC Anderlecht. Le défenseur français formé à l'AS Monaco viendrait renforcer une ligne défensive qui verra partir cet été de nombreux joueurs arrivés en prêt (Moussa Diarra, Mathys Angély, Mihajlo Ilic). Sa polyvalence pourrait également être un argument de poids.

On imagine également que ce nom a été validé en coulisses par le futur entraîneur du RSC Anderlecht, dont l'identité reste encore un mystère. Car pour un joueur, arriver au sein d'un club sans savoir si votre futur entraîneur a fait de vous sa priorité peut aussi être peu rassurant...