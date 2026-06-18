LIVE Coupe du monde 18/6 : la Belgique perd une place au classement FIFA, le 1000e match de l'histoire du Mondial approche

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Olivier Giroud voit Kylian Mbappé battre tous les records

Olivier Giroud n'éprouve aucune rancœur envers Kylian Mbappé, qui l'a dépassé au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 58 buts.

Selon L'Équipe, il a même déclaré qu'il pense qu'il est de toute façon voué à battre tous les records : "Il en est à 14 buts maintenant, à deux de Klose et de Messi, mais lui a une Coupe du Monde de plus à jouer que Messi, qui ne fera sans doute pas la prochaine. Il a donc de grandes chances de finir meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Il va battre tous les records de toute façon, y compris celui d’Hugo Lloris en nombre de sélections avec l’équipe de France. C’est probablement le prochain record à tomber."

Nicolas Baccus

La Belgique perd une place au classement FIFA

La Belgique perd une place au classement FIFA et se trouve désormais 10e (1733.93), au profit de l'Allemagne, 9e (1743.54). Le Maroc passe de la septième à la sixième place (1755.62). Le Brésil gagne également une place en passant en cinquième position (1765.34). Le Portugal en perd deux et est donc 7e (1755.09). La France dépasse l'Espagne et prend la deuxième place (1887.11).

Le top 10 complet :

1. Argentine (1889.06)
2. France (1887.11)
3. Espagne (1856.03)
4. Angleterre (1847.68)
5. Brésil (1765.34)
6. Maroc (1755.62)
7. Portugal (1755.09)
8. Pays-Bas (1749.20)
9. Allemagne (1743.54)
10. Belgique (1733.93)

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Un maillot spécial pour l'arbitre lors du 1000e match de l'histoire du Mondial

La 1000e rencontre de l'histoire de la Coupe du monde aura lieu ce dimanche. La Tunisie affrontera le Japon à six heures du matin pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes dans le groupe F.

Cette affiche sera arbitrée par le Roumain István Kovács. Ce dernier portera un maillot spécial pour l'occasion. Celui-ci est rose, avec des touches dorées et un badge indiquant qu'il s'agit du 1000e match de l'histoire du Mondial. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA et conseiller en chef de l'arbitrage pour l'UEFA, a présenté la vareuse et l'a donnée à l'arbitre roumain.

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France France 3-1 Sénégal Sénégal
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Autriche Autriche 3-1 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 1-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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