LIVE Coupe du monde 18/6 : la Belgique perd une place au classement FIFA, le 1000e match de l'histoire du Mondial approche
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial
Bram Van Driessche a officié en tant qu'arbitre vidéo pour la deuxième fois dans cette Coupe du monde 2026. Après avoir été assistant-VAR lors de Côte d'Ivoire - Équateur, il était cette fois VAR principal lors de Ghana - Panama. (Lire la suite)
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie
Hugo Broos s'est montré mécontent face à la presse en raison de la suspension de trois matchs de Themba Zwane, exclu face au Mexique. (Lire la suite)
Olivier Giroud voit Kylian Mbappé battre tous les records
Olivier Giroud n'éprouve aucune rancœur envers Kylian Mbappé, qui l'a dépassé au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 58 buts.
Selon L'Équipe, il a même déclaré qu'il pense qu'il est de toute façon voué à battre tous les records : "Il en est à 14 buts maintenant, à deux de Klose et de Messi, mais lui a une Coupe du Monde de plus à jouer que Messi, qui ne fera sans doute pas la prochaine. Il a donc de grandes chances de finir meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Il va battre tous les records de toute façon, y compris celui d’Hugo Lloris en nombre de sélections avec l’équipe de France. C’est probablement le prochain record à tomber."
La Belgique perd une place au classement FIFA
La Belgique perd une place au classement FIFA et se trouve désormais 10e (1733.93), au profit de l'Allemagne, 9e (1743.54). Le Maroc passe de la septième à la sixième place (1755.62). Le Brésil gagne également une place en passant en cinquième position (1765.34). Le Portugal en perd deux et est donc 7e (1755.09). La France dépasse l'Espagne et prend la deuxième place (1887.11).
Le top 10 complet :
1. Argentine (1889.06)
2. France (1887.11)
3. Espagne (1856.03)
4. Angleterre (1847.68)
5. Brésil (1765.34)
6. Maroc (1755.62)
7. Portugal (1755.09)
8. Pays-Bas (1749.20)
9. Allemagne (1743.54)
10. Belgique (1733.93)
📉🇧🇪 La Belgique chute à la dixième place du classement FIFA. pic.twitter.com/4xEoXLv1Cr— TalentBelge (@BelgeTalent) June 17, 2026
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"
Brian Schmetzer, le coach des Seattle Sounders, nous a accordé quelques mots après l'un de ses entraînements. Il a notamment évoqué ses interactions avec Rudi Garcia. (Lire la suite)
Un plan anti-CR7 pour la RDC ?
La République démocratique du Congo est parvenue à tenir en échec le Portugal sur le score de 1-1. Dans cette rencontre, Cristiano Ronaldo a peu existé. L'actuel joueur du LOSC Lille et ancien Malinois Ngal'ayel Mukau a été interrogé sur l'éventuelle mise en place d'un plan anti-Ronaldo. "Pas vraiment. On sait que ce n’est plus le même joueur qu’avant et qu’il est plus âgé maintenant," a-t-il répondu au micro de TNT Sports. "À son âge, on ne peut plus fournir les mêmes efforts, mais j’ai énormément de respect pour lui."
Un maillot spécial pour l'arbitre lors du 1000e match de l'histoire du Mondial
La 1000e rencontre de l'histoire de la Coupe du monde aura lieu ce dimanche. La Tunisie affrontera le Japon à six heures du matin pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes dans le groupe F.
Cette affiche sera arbitrée par le Roumain István Kovács. Ce dernier portera un maillot spécial pour l'occasion. Celui-ci est rose, avec des touches dorées et un badge indiquant qu'il s'agit du 1000e match de l'histoire du Mondial. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA et conseiller en chef de l'arbitrage pour l'UEFA, a présenté la vareuse et l'a donnée à l'arbitre roumain.
A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu— FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse
Deux rencontres étaient au programme cette nuit. Le Ghana s'est imposé sur le plus petit des scores contre le Panama (1-0), tandis que la Colombie a pris les trois points face à l'Ouzbékistan (1-3). (Lire la suite)
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire
L'Angleterre s'est imposée sur le score de 4-2 face à la Croatie ce mercredi soir. Les hommes de Thomas Tuchel débutent parfaitement leur Coupe du monde. (Lire la suite)
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"
Au lendemain du match amical organisé entre les Seattle Sounders et les Diables Rouges, Walfoot s'est rendu au centre d'entraînement de Renton. Pas pour y discuter avec un Diable, mais bien avec les joueurs du club de MLS, qui ont repris l'entraînement récemment. (Lire la suite)
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