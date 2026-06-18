LIVE Coupe du monde 18/6 : le 1000e match de l'histoire du Mondial approche, l'Angleterre démarre son tournoi par une victoire



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