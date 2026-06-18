LIVE Coupe du monde 18/6 : le 1000e match de l'histoire du Mondial approche, l'Angleterre démarre son tournoi par une victoire
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un plan anti-CR7 pour la RDC ?
La République démocratique du Congo est parvenue à tenir en échec le Portugal sur le score de 1-1. Dans cette rencontre, Cristiano Ronaldo a peu existé. L'actuel joueur du LOSC Lille et ancien Malinois Ngal'ayel Mukau a été interrogé sur l'éventuelle mise en place d'un plan anti-Ronaldo. "Pas vraiment. On sait que ce n’est plus le même joueur qu’avant et qu’il est plus âgé maintenant," a-t-il répondu au micro de TNT Sports. "À son âge, on ne peut plus fournir les mêmes efforts, mais j’ai énormément de respect pour lui."
Un maillot spécial pour l'arbitre lors du 1000e match de l'histoire du Mondial
La 1000e rencontre de l'histoire de la Coupe du monde aura lieu ce dimanche. La Tunisie affrontera le Japon à six heures du matin pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes dans le groupe F.
Cette affiche sera arbitrée par le Roumain István Kovács. Ce dernier portera un maillot spécial pour l'occasion. Celui-ci est rose, avec des touches dorées et un badge indiquant qu'il s'agit du 1000e match de l'histoire du Mondial. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA et conseiller en chef de l'arbitrage pour l'UEFA, a présenté la vareuse et l'a donnée à l'arbitre roumain.
A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu— FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse
Deux rencontres étaient au programme cette nuit. Le Ghana s'est imposé sur le plus petit des scores contre le Panama (1-0), tandis que la Colombie a pris les trois points face à l'Ouzbékistan (1-3). (Lire la suite)
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire
L'Angleterre s'est imposée sur le score de 4-2 face à la Croatie ce mercredi soir. Les hommes de Thomas Tuchel débutent parfaitement leur Coupe du monde. (Lire la suite)
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"
Au lendemain du match amical organisé entre les Seattle Sounders et les Diables Rouges, Walfoot s'est rendu au centre d'entraînement de Renton. Pas pour y discuter avec un Diable, mais bien avec les joueurs du club de MLS, qui ont repris l'entraînement récemment. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot