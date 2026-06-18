L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation
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L'Olympic Charleroi conteste sa relégation en D1 FFA et a mis l'Union belge en demeure. Dans un communiqué, les Dogues détaillent leur action et donnent leurs arguments.

Alors que la préparation pour la saison prochaine est supposée reprendre dans quelques semaines pour les clubs de Challenger Pro League, l'Olympic Charleroi a publié un communiqué mercredi, dans lequel les Dogues confirment la contestation de leur relégation en D1 FFA et la mise en demeure de l'Union belge.

"Le Royal Olympic Club Charleroi confirme qu'à la suite de l'audience d'introduction tenue ce jour (hier, ndlr.) devant le tribunal compétent, l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 juillet 2026 à 9h30. Une situation qui repose sur un cadre déjà mis en cause par l'autorité compétente."

Le rappel des événements

"Le Royal Olympic Club Charleroi rappelle les faits qui fondent sa démarche, et qui sont aujourd'hui publics :

  • Le 8 mai 2026, l'Autorité belge de la concurrence (ABC) a suspendu, pour cause d'infraction constatée prima facie au droit de la concurrence, le système de quota d'équipes U23 en Challenger Pro League ;

  • Le 22 mai 2026, le Centre belge d'arbitrage pour le sport (C-SAR) a accordé en appel au Royal Olympic Club Charleroi sa licence professionnelle 1B pour la saison 2026-2027 ;

  • La composition de la Challenger Pro League 2026-2027 arrêtée le 2 juin 2026 par l'Assemblée générale de la Pro League aboutit néanmoins à exclure le Royal Olympic Charleroi, seul club classique relégué titulaire d'une licence professionnelle valide, au profit d'une équipe U23 maintenue dans la division."

"En d'autres termes, le cadre réglementaire dont l'Autorité belge de la concurrence a suspendu un élément central pour cause d'infraction continue, dans son application combinée, de produire à l'égard du Royal Olympic Charleroi l'effet même que la suspension visait à empêcher. C'est cette question, et elle seule, que le tribunal aura à trancher."

Une démarche d'intérêt collectif

"Au-delà de sa propre situation, le Royal Olympic Charleroi est conscient que la décision attendue concerne l'équité de la compétition professionnelle et touche, par effet de cascade, plusieurs clubs du football amateur francophone. Le club s'inscrit dans une démarche constructive, respectueuse des instances et tournée vers la recherche d'une solution proportionnée."

"Par respect pour la sérénité des débats, le Royal Olympic Charleroi ne commentera pas davantage le fond du dossier jusqu'à l'audience de plaidoiries du 10 juillet 2026. Le club fait pleinement confiance à la justice pour examiner les arguments des parties et trancher."

"Le Royal Olympic Charleroi remercie ses supporters, ses partenaires et l'ensemble de sa communauté pour la confiance qu'ils lui témoignent dans cette période exigeante", a conclu l'Olympic Charleroi.

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