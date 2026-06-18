Un nouveau visage en Jupiler Pro League : voici le nouvel entraîneur du promu Beveren

Après le départ de Marink Reedijk, qui a amené le SK Beveren en D1A, le promu tient son entraîneur pour la saison de Jupiler Pro League. Il vient des Pays-Bas.

Le SK Beveren peut entamer sa préparation estivale : après le départ surprise de Marink Reedijk (33 ans), qui a emmené le club en Jupiler Pro League, son successeur est désormais connu. Il s'agit de Tim Bakens (43 ans), un nouveau venu dans notre championnat... mais une tête bien connue du directeur sportif de Beveren, Bob Peeters.

Tim Bakens était en effet l'adjoint de Peeters à Helmond Sport de 2022 à 2024. Il a ensuite brièvement occupé le rôle d'entraîneur intérimaire après le départ de son T1. Beveren sera la première expérience d'entraîneur principal de Tim Bakens, qui a également été entraîneur adjoint à Almere City et au PEC Zwolle.

L'ancien adjoint de Bob Peeters à Beveren

Marink Reedijk avait quitté son poste le 9 juin prochain après avoir décroché la promotion avec le SK Beveren. Il avait réalisé une saison exceptionnelle à la tête du club waeslandien, ne concédant pas la moindre défaite sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026.

"Après le départ de Reedijk, nous avons recherché un successeur qui pouvait et voulait poursuivre notre philosophie et notre façon de travailler de ces deux dernières années", a expliqué Bob Peeters dans le communiqué publié par le SK Beveren.



"Tim est une personne ouverte et loyale, passionnée par le football. Il a une vision claire du jeu, mais c'est aussi quelqu'un qui aime échanger avec tout le monde et qui écoute vraiment les avis de son entourage. Il est partisan d'une communication ouverte et directe et s'inscrit parfaitement dans l'ADN de notre club : travailler dur tout en restant humble. Son arrivée nous permet en outre de rester fidèles à notre volonté d'offrir une chance à de jeunes entraîneurs ambitieux".