"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial

"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial
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L'Afrique du Sud a décroché son premier point dans cette Coupe du monde face à la Tchéquie, mais Hugo Broos n'était pas totalement satisfait après la rencontre. Le sélectionneur belge a critiqué le stade, mais aussi le style de jeu de son adversaire.

L'Afrique du Sud a partagé l'enjeu face à la Tchéquie ce jeudi (1-1), un résultat qui la laisse provisoirement à la dernière place de son groupe avec un seul point. La Coupe du monde n'est toutefois pas terminée pour les Bafana Bafana, qui devront s'imposer face à la Corée du Sud lors de la dernière journée pour espérer poursuivre leur aventure.

Hugo Broos critique le stade d'Atlanta

Si ce point est plutôt positif pour les Sud-Africains, Hugo Broos n'était pas totalement satisfait après la rencontre. Le sélectionneur belge a notamment critiqué le stade d'Atlanta.

"Pour être honnête, ce n'est pas un stade de football", a-t-il déclaré. "C'est un magnifique stade avec tout ce que l'on peut souhaiter. Mais à part la pelouse, rien ne rappelle vraiment le football. Je n'ai ressenti aucune ambiance et je préfère largement jouer dans un stade à ciel ouvert. Regardez le stade Azteca, ça, c'est un stade de football."

Un avis tranché sur le jeu de la Tchéquie

Et ses critiques ne se sont pas arrêtées là. Hugo Broos a également livré son analyse du style de jeu tchèque : "La Tchéquie s'appuie avant tout sur ses qualités physiques. Ils n'aiment pas vraiment jouer au football dans la combinaison. Leur jeu est très direct. Ils mesurent tous 1m90 ou plus. C'est le choix de leur entraîneur et, peut-être qu'à sa place, je ferais la même chose. Mais si vous aimez le football, je pense qu'en tant que spectateur neutre, vous avez plus apprécié ce que nous avons proposé aujourd'hui que ce qu'a montré la Tchéquie."

Lire aussi… Le point de l'espoir pour Hugo Broos : la Tchéquie laisse filer la victoire face à l'Afrique du Sud
Malgré ses critiques, le sélectionneur belge a également relevé plusieurs motifs de satisfaction. L'Afrique du Sud a affiché plus d'ambition dans le jeu que son adversaire et conserve, grâce à ce point, une chance de qualification avant la dernière journée.

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