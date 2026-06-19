Les scénarios après un match pour les Diables : même la deuxième place ne serait pas un drame

Le premier tour de poules du Mondial est bouclé, et le deuxième a déjà commencé. Les Diables Rouges ont entamé leur campagne par un match nul face à l’Égypte. Mais tout reste encore possible en vue d’un très beau Mondial.

La route vers une belle Coupe du monde est-elle totalement dégagée pour les Diables Rouges ? S’ils parviennent à remporter leur groupe face à l’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, ils pourraient en tout cas tirer quelques avantages pour la suite. Reste évidemment la question principale : vont-ils finir premiers de ce groupe ?

Lors des deux prochains matches, les Belges devront tenter de s’imposer contre l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Si possible, ils feraient même bien de le faire avec un écart de buts suffisant, afin d’éviter que l’Égypte ne reste devant eux au classement.

Quel parcours pour les Diables Rouges ?

Le 21 juin, les Belges affronteront l’Iran à Los Angeles. Le match débutera à 21 heures (heure belge). La dernière rencontre de groupe aura lieu le 27 juin à Vancouver, au Canada. Contre la Nouvelle-Zélande, le coup d’envoi sera donné à 5 heures (heure belge).

Mais si les Belges se qualifient en tant que vainqueurs de groupe, ils resteraient dans cette partie du tableau et poursuivraient le tournoi avec un seizième de finale contre un troisième d’un autre groupe, à Seattle. Cette rencontre se jouerait le 1er juillet à 22 heures.







En seizièmes de finale, ils affronteraient donc une équipe classée troisième. Il s’agirait très probablement du pays qui terminera troisième du groupe A. Tout dépend des projections concernant les huit équipes qui se qualifieront pour les seizièmes en tant que meilleurs troisièmes.

La voie vers les quarts de finale (contre l’Espagne) est-elle totalement ouverte ?

Le vainqueur du groupe D ? C’est le groupe composé des États-Unis, du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie, qualifiée via les barrages. Selon les simulations actuellement réalisées, les Belges pourraient d’abord affronter la Tchéquie. Celle-ci pourrait finir troisième de son groupe.

Ensuite, un duel contre la Turquie ou un autre troisième d’un autre groupe est également possible. En quarts de finale, viendrait alors le vainqueur du groupe H ou un deuxième issu de trois autres groupes. Pour un quart de finale potentiellement contre l’Espagne, on serait déjà au 10 juillet à 21 heures, à Los Angeles.

Et si nous terminons deuxièmes de notre groupe ?

Une deuxième place dans le groupe ne semble pourtant pas être une raison de paniquer. D’après les mises à jour les plus probables du moment, nous nous retrouverions alors dans l’autre moitié du tableau et affronterions d’abord le deuxième du groupe D (l'Australie ?).

En huitièmes de finale, un duel contre l’Argentine ou l’Uruguay nous attendrait selon les simulations, mais en quarts, ce serait la Colombie, le Sénégal, l’Équateur ou la Suisse. Une partie de tableau un peu moins relevée. En tant que vainqueur de groupe, nous pourrions croiser la France, l’Allemagne ou le Maroc en demi-finales ; en tant que deuxièmes, ce serait le Brésil ou l’Angleterre. Mais bon : commençons déjà par gagner contre l’Iran...