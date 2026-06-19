LIVE Coupe du monde 19/6 : Neymar absent contre Haïti, Thomas Tuchel obtient gain de cause auprès de la FIFA
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Neymar absent contre Haïti
C’était attendu, mais c’est désormais confirmé : Neymar manquera le match du Brésil contre Haïti, programmé ce samedi à 2h30 du matin. La star brésilienne a bien repris les entraînements, mais la sélection ne veut prendre aucun risque avec lui.
Pour son dernier match de poule, le Brésil affrontera l'Écosse jeudi prochain à 00h00. Neymar pourrait cette fois faire son retour, même si un retour en seizièmes de finale semble être le scénario le plus probable, à condition que le Brésil se qualifie. Lors de son premier match, la Seleção avait partagé l'enjeu (1-1) face au Maroc.
La maman de Vozinha va rejoindre son fils en Amérique du Nord
La maman du gardien capverdien Vozinha va rejoindre les États-Unis grâce à l'intervention de membre du Congrès. Elle n'avait pas pu se rendre sur le sol américain en raison du prix du visa. Le Cap-Vert fait partie des 50 pays dont les citoyens doivent payer une caution pouvant atteindre jusqu'à un peu plus de 15.000 dollars.
Devenu une star des réseaux sociaux et ayant fait le buzz suite à ses arrêts face à l'Espagne (0-0), le portier du Cap-Vert pourra désormais évoluer sous les yeux de sa maman, qui n'a pas pu être présente lors du premier match de son fils.
❗️La Maman de Vozinha 🇨🇻 va rejoindre son fils aux USA. 😍pic.twitter.com/PAiskkAnSP— AFRII FOOT (@AfriiFoot) June 19, 2026
Thomas Tuchel obtient gain de cause auprès de la FIFA
Thomas Tuchel s'était plaint de ne pas pouvoir voir ses joueurs lors de l'hymne national anglais, parce qu'il avait été gêné par une armée de photographes.
"Je supplie la FIFA de changer la position des photographes pendant l’hymne national. Je ne pouvais pas voir mon équipe. J’attendais ce moment, très spécial, et j’étais devant un mur de 50 photographes. Je ne pouvais pas voir un seul de mes joueurs et ça a un peu gâché mon expérience", avait-il déclaré.
Le tacticien allemand a obtenu gain de cause puisque la FIFA a décidé que les photographes ne seront plus devant les sélections au moment des hymnes.
La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA
La fédération iranienne de football va porter plainte auprès de la FIFA en raison des "restrictions" qui sont "imposées" à la sélection dans cette Coupe du monde 2026. (Lire la suite)
Désormais prêt pour le Mondial, Nico Williams se confie sur ses derniers mois compliqués
"Si j’ai déjà pleuré une fois cette année ? Si seulement je n’avais pleuré qu’une seule fois... J’ai traversé une période vraiment difficile. Ces derniers mois ont été très durs, et cette année a été catastrophique. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi.
Je voulais m’entraîner et jouer, mais ma blessure m’en a empêché. J’ai même dû m’entraîner et participer à des compétitions sous injections pour pouvoir continuer.
Heureusement, cette période est derrière moi. Elle m’a permis d’apprendre et de mieux prendre soin de moi."
Source : Marca
La première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde est connue
Le Mexique s'est imposé face à la Corée du Sud sur le plus petit des scores (1-0) et est la première équipe à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. (Lire la suite)
Un joueur d'Anderlecht buteur et passeur décisif dans la large victoire du Canada face au Qatar
Le Canada n'a fait qu'une bouchée du Qatar cette nuit en s'imposant sur le score de 6-0. Les Canucks tiennent leur première victoire en Coupe du monde de leur histoire. (Lire la suite)
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