LIVE Coupe du monde 19/6 : Nico Williams se confie sur ses mois difficiles avant le Mondial
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Désormais prêt pour le Mondial, Nico Williams se confie sur ses derniers mois compliqués
"Si j’ai déjà pleuré une fois cette année ? Si seulement je n’avais pleuré qu’une seule fois... J’ai traversé une période vraiment difficile. Ces derniers mois ont été très durs, et cette année a été catastrophique. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi.
Je voulais m’entraîner et jouer, mais ma blessure m’en a empêché. J’ai même dû m’entraîner et participer à des compétitions sous injections pour pouvoir continuer.
Heureusement, cette période est derrière moi. Elle m’a permis d’apprendre et de mieux prendre soin de moi."
Source : Marca
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