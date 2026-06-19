OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

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OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL
Photo: © photonews

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Mátyás Kovacs débarque en provenance du MTK Budapest. Il a paraphé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option, avec les "Loups".

La RAAL La Louvière a survécu à sa première saison de retour au plus haut niveau du football belge et vient d'enregistrer sa deuxième recrue en vue du prochain exercice.

Après avoir débarqué son coach historique Frédéric Taquin et confié sa place sur le banc à Edward Still, la RAAL a accueilli Siad Gourville, un défenseur de l'US Boulogne, pensionnaire de Ligue 2.

Ce vendredi, le club a annoncé la signature de sa deuxième recrue de l'été :  Mátyás Kovacs. Il s'agit d'un joueur de flanc droit hongrois, rapide et habile selon son nouveau club. Il a paraphé un contrat de deux ans, avec option pour une année supplémentaire.

Une petite expérience en coupe d'Europe

Âgé de 22 ans, Mátyás Kovacs entre dans la tanière des "Loups" en provenance du MTK Budapest, même s’il était prêté au FC Košice, la saison dernière. Sous ces couleurs du club slovaque, Kovacs a disputé 38 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant 9 passes décisives.

Formé au MTK Budapest, il y a effectué toutes ses classes et aura disputé 69 rencontres pour 7 buts et 9 assists avec l'équipe première. Il a aussi découvert la Coupe d'Europe à l'occasion de son prêt à Videoton, lors de la saison 2024/2025. Il y avait disputé, en plus de 25 rencontres de championnat et de Coupe, quatre matchs de tours préliminaires de la Conference League. 

Mátyás Kovács a également été international des U15 aux U21. Au sein de ces derniers, il compte 15 apparitions avec quatre buts à la clé.

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