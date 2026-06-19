Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club
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Allahyar Sayyadmanesh a officiellement annoncé son départ du KVC Westerlo ce jeudi. L'Iranien a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui court jusqu'au 30 juin prochain.

Loïc Woos

Allahyar Sayyadmanesh signe au Lech Poznan

Sélectionné pour la première fois en équipe nationale d'Iran par Marc Wilmots en 2019, mais absent du groupe qui va affronter la Belgique ce dimanche lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, Allahyar Sayyadmanesh avait annoncé son départ de Westerlo fin mai.

En fin de contrat, l'ailier auteur de sept buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison rebondit du côté du Lech Poznań, qui vient d'officialiser son arrivée ce vendredi. Le joueur de 24 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le club de première division polonaise.

Allahyar Sayyadmanesh a officiellement annoncé son départ du KVC Westerlo ce jeudi. L'Iranien a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui court jusqu'au 30 juin prochain.

L'ailier droit était arrivé dans le club de Pro League en janvier 2024 en provenance de Hull City. Il s'est rapidement imposé comme un pion essentiel du club avec lequel il a disputé pas moins de 84 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il s'est montré décisif à 27 reprises : 14 buts et 13 passes décisives.

"Un autre chapitre de ma vie s’achève — un chapitre que j’apprécierai toujours. Reconnaissant pour mes 2,5 années au KVC Westerlo", a écrit le joueur de 24 ans sur son compte Instagram.



Son dernier match avec le KVC Westerlo a été la défaite des Campinois face au Standard de Liège à domicile, lors de l'avant-dernière journée des Europe Play-offs (1-2). Il n'avait pas disputé la dernière rencontre de la saison du KVC Westerlo contre l'Antwerp (défaite 2-0) en raison d'une légère blessure.

Il a marqué pour la dernière fois sous les couleurs campinoises le 2 mai dernier lors du partage entre le KVC Westerlo et OH Louvain (3-3). L'Iranien s'était offert un doublé, ses deux seuls buts dans ces Europe Play-offs d'ailleurs. Il a manqué quatre matchs en raison d'une blessure légère.

Allahyar Sayyadmanesh absent du Mondial cet été

Allahyar Sayyadmanesh ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec l'Iran cet été. L'attaquant n'a pas été retenu dans la liste préliminaire de 30 joueurs.

L'Iran figure dans le groupe G du Mondial aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Les Iraniens démarreront leur tournoi contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin prochain à 3h00, avant d'affronter les Diables Rouges le 21 juin à 21h00 et enfin l'Égypte le 27 juin à 05h00 du matin. Ce vendredi soir, l'Iran disputera d'ailleurs déjà une rencontre amicale contre la Gambie à 17h30 au stade Mardan Stadyumu.

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