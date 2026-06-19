Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club



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Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Le dossier Jari De Busser est terminé. Malgré l'intérêt du Celtic Glasgow et du Club de Bruges notamment, le gardien belge a signé à l'AZ Alkmaar.



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