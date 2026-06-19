Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

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Le dossier Jari De Busser est terminé. Malgré l'intérêt du Celtic Glasgow et du Club de Bruges notamment, le gardien belge a signé à l'AZ Alkmaar.

Loïc Woos

Jari De Busser, nouveau gardien de l’AZ Alkmaar

D'abord au Sporting d'Anderlecht, puis au Club de Bruges, le gardien belge Jari De Busser, héroïque pour les Go Ahead Eagles en finale de la Coupe des Pays-Bas en 2024-2025, a longtemps été cité pour une arrivée en Jupiler Pro League.

Également sur les tablettes du Celtic Glasgow, le gardien de 26 ans a fait son choix et s'engage à l'AZ Alkmaar, qui a officialisé son arrivée ce vendredi. Jari De Busser a signé un contrat longue durée, courant jusqu'au 30 juin 2031 à l'AZ. De Busser était passé par Lierse, La Gantoise et Lommel avant de rejoindre les Pays-Bas.

Le dossier Jari De Busser semble proche de son dénouement. Malgré l'intérêt du Celtic Glasgow et du Club de Bruges notamment, le gardien belge se dirige vers l'AZ Alkmaar.

Ancien gardien de La Gantoise et du Lierse, Jari De Busser s'est imposé comme l'une des révélations du championnat néerlandais sous les couleurs de Go Ahead Eagles. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs ces dernières semaines, au point de faire de lui une piste sérieuse pour plusieurs formations à la recherche d'un nouveau portier.

Le Club de Bruges et Anderlecht étaient intéressés

Le RSC Anderlecht et le Club de Bruges figuraient parmi les clubs intéressés par le gardien belge. Du côté du Club de Bruges, la recherche d'un nouveau portier est devenue une priorité après le départ de Dani van den Heuvel et la retraite de Simon Mignolet.

Le Celtic Glasgow s'était également positionné sur le dossier. D'après The Herald, le club écossais voyait en Jari De Busser un potentiel successeur de Kasper Schmeichel, passé brièvement par Anderlecht.

Direction l'AZ Alkmaar ?

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs prestigieux, Jari De Busser n'a jamais caché sa préférence pour un transfert lui permettant de rester proche de son environnement familial. Les Pays-Bas ou la Belgique constituaient donc les destinations les plus probables.

Selon Voetbal International, Jari De Busser se rapproche fortement de l'AZ Alkmaar. Après un accord trouvé avec le joueur, les deux clubs auraient également trouvé un accord verbal. Il ne resterait plus que quelques détails à régler.

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