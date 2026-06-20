Antoine Sibierski s’active : Anderlecht sur la piste d’une jeune pépite de Serie A

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Anderlecht s’intéresse à Alieu Njie, jeune ailier du Torino qui avait été pisté par le Cercle de Bruges, l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar il y a peu.