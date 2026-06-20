Antoine Sibierski s’active : Anderlecht sur la piste d’une jeune pépite de Serie A

Antoine Sibierski s’active : Anderlecht sur la piste d’une jeune pépite de Serie A
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht s’intéresse à Alieu Njie, jeune ailier du Torino qui avait été pisté par le Cercle de Bruges, l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar il y a peu.

Loïc Woos

Anderlecht également dans la course pour Alieu Njie

Selon les informations de Footy-Africa, le Sporting d’Anderlecht est entré dans la course pour Alieu Njie, jeune ailier gauche de 21 ans sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 au Torino. Le club de Serie A voudrait prêter l’international espoirs suédois d’origine gambienne la saison prochaine et le club bruxellois fait partie des prétendants.

Il n’est cependant pas seul, puisque Lecce serait en pole position pour l’attirer, même si aucun accord n’a été conclu à l’heure actuelle. Évalué à trois millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, Alieu Njie avait été suivi par le Cercle de Bruges, mais aussi par l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar ces derniers mois.

Le Cercle de Bruges s'intéresse à Alieu Njie et aimerait beaucoup l'attirer. Mais la concurrence s'annonce forte, notamment en provenance d'Angleterre, où plusieurs clubs suivent également de près le joueur qui impressionne.

Selon le spécialiste des transferts Ben Jacobs, le Cercle de Bruges suivrait de près les performances d’Alieu Njie. Ce Suédois de 20 ans, originaire de Stora Tuna et possédant également un passeport gambien, se fait actuellement remarquer à Turin avec le Torino.

Des clubs anglais aussi intéressés

La Vereniging devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment venue d’Angleterre. Des clubs de Premier League comme de Championship suivraient également le joueur de près. Parmi les équipes citées figurent Stoke City, Leicester City et Wolverhampton Wanderers.

Le Cercle de Bruges devra donc se montrer convaincant s’il souhaite attirer l’ailier. Beaucoup dépendra aussi des résultats des différents clubs dans les semaines et mois à venir, tant en Belgique qu’en Angleterre.

Les clubs qui seraient relégués et contraints d’évoluer à l’échelon inférieur pourraient logiquement se retirer de la course. Au Cercle de Bruges de tenter d’assurer rapidement une place dans le top 12 afin de pouvoir avancer plus sereinement sur ce dossier.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Alieu Njie est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros. Cette saison, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en neuf matchs avec le club turinois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Cercle de Bruges

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Gerkens - Dwomoh - Audoor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Gerkens - Dwomoh - Audoor

12:30
Pas conservé, Pieter Gerkens va changer de club

Pas conservé, Pieter Gerkens va changer de club

12:30
"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

08:23
Ancien grand espoir du football belge, Pierre Dwomoh se relance une nouvelle fois dans un nouveau club

Ancien grand espoir du football belge, Pierre Dwomoh se relance une nouvelle fois dans un nouveau club

12:00
Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

11:40
Le signe d’un départ de Wilfried Kanga ? Gand veut s’offrir un nouveau renfort offensif

Le signe d’un départ de Wilfried Kanga ? Gand veut s’offrir un nouveau renfort offensif

11:00
Après 16 ans, Sem Audoor quitte Bruges pour un autre club belge… où son père a évolué

Après 16 ans, Sem Audoor quitte Bruges pour un autre club belge… où son père a évolué

11:20
LIVE Coupe du monde (20/06) : Neymar va jouer, le Maroc défend Achraf Hakimi

LIVE Coupe du monde (20/06) : Neymar va jouer, le Maroc défend Achraf Hakimi

10:00
Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

09:00
🎥 Même Romelu Lukaku était épaté par le stade qui attend les Diables Rouges dimanche

🎥 Même Romelu Lukaku était épaté par le stade qui attend les Diables Rouges dimanche

09:45
Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

08:40
Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

23:59
À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

08:00
Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

07:35
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

23:59
🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

07:15
Un retour aux sources pour Mats Rits ?

Un retour aux sources pour Mats Rits ?

22:50
Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

23:15
Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

20:10
1
Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

22:15
Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

17:00
Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

21:50
Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

21:20
Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

20:40
OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

19:50
Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

15:35
Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

19:00
"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

19:30
Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

18:00
1
Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

16:45
Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique Analyse

Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique

18:40
Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

18:20
LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

17:30
Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

16:20
Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

16:00
Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

14:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved