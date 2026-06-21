Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Ils ne faisaient pas un si mauvais match jusqu'à la mi-temps, mais ces Diables manquent tout de même d'inspiration. Voici leurs cotes.

Courtois (8)

Sans lui, l'Iran gagnait ce match. Et c'est une véritable catastrophe de devoir l'écrire.

De Cuyper (6,5)

Les plus grosses occasions belges sont venues de ses pieds... mais le constat est aussi qu'il aurait dû marquer au moins un but. Difficile, cependant, de le blâmer : on ne devrait pas dépendre du back gauche pour marquer des buts.

Mechele (6,5)

Très solide pendant la majeure partie du match, il a aussi mis le nez à la fenêtre et aurait pu sauver les Diables. Dans la lignée de son premier match.

Ngoy (3)

Et dire qu'il faisait un excellent match, notamment à la distribution, offrant de véritables caviars. Puis, cette passe totalement ratée et ce carton rouge qui gâchent tout...

Meunier (3)

L'un de ses matchs les plus compliqués quand on prend en compte l'opposition, très faible. Aucun apport offensif et des gestes très simples ratés.



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Raskin (5)

Pas son meilleur match dans l'impact et le dynamisme, et il a raté quelques passes qui auraient pu être dangereuses contre un adversaire de plus haut niveau. Sorti pour un profil plus offensif.

Tielemans (5,5)

Il a distillé quelques très bons ballons, dont un aurait dû être transformé en but. Mais quand le match est devenu plus compliqué, il n'a pas réussi à hausser son niveau.

De Bruyne (5)

Bien moins incisif que face à l'Egypte, il aurait pourtant pu offrir un but sur un superbe enchaînement. Par la suite, il a un peu disparu.

Trossard (7)

Il faut aussi dire quand il est très bon : Trossard a fait un excellent match, passant souvent son homme et envoyant beaucoup de centres ou de bons ballons en retrait. Ce sont, cette fois, ses équipiers qui n'en ont pas profité.

Lukaku (4)

Sa présence change le jeu belge, qui tente bien plus de passer par l'axe en combinaisons. Les centres n'ont jamais trouvé sa tête, et ses remises étaient trop souvent imprécises. Mais difficile d'espérer mieux vu son manque de rythme.

Saelemaekers (5,5)

Il a tenté et même réussi de nombreux dribbles, sans jamais les concrétiser par un tir ou un centre vraiment dangereux. Pas aidé par un Meunier qui n'est jamais venu proposer le surnombre.