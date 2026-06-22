LIVE Coupe du monde 22/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"
C'était la surprise du chef Garcia : Romelu Lukaku était titulaire face à l'Iran. Il concède ne pas être à 100%, loin de là, mais espérait pouvoir aider l'équipe. (Lire la suite)
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"
Nathan Ngoy a appris à la dure ce que peut être un match de Coupe du Monde ce dimanche à Los Angeles. Le défenseur du LOSC a pris un carton rouge qui aurait pu coûter très cher. Il a été défendu par Thibaut Courtois. (Lire la suite)
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