Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

En fin de contrat à Sturm Graz, Dimitri Lavalée a annoncé son départ via un message publié sur les réseaux sociaux. Le natif de Soumagne va désormais faire son retour au Standard de Liège.

"Après trois merveilleuses années au SK Sturm Graz, le moment est venu pour moi de tourner la page. Mon aventure avec le club a officiellement pris fin", a-t-il démarré. "Ces trois années ont été incroyables. J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables, de remporter deux titres de champion et une Coupe d’Autriche, de réaliser mon rêve d’enfant en jouant la Ligue des champions et, surtout, de faire partie d’un groupe exceptionnel."

"Je tiens à adresser un immense merci, du fond du cœur, à la direction, à mes coéquipiers, aux staffs, au personnel du club, et surtout à vous, les supporters du Sturm, pour votre passion et votre soutien inconditionnel."

Le club autrichien gardera une place particulière dans son cœur : "Le SK Sturm Graz gardera pour toujours une place spéciale dans mon cœur et dans celui de ma famille. Ce club m’a aidé à grandir, comme joueur et comme homme. Je pars avec une immense gratitude et beaucoup de fierté. Merci pour tout. Je suis sûr que nos chemins se recroiseront un jour, sur un terrain ou ailleurs."

Direction le Standard de Liège

Désormais, il va faire son retour dans son club formateur, le Standard de Liège. Le défenseur central a accepté une proposition d'un an de contrat des Rouches. Aucune option pour une éventuelle prolongation ne figure dans son contrat, même si les différentes parties se mettront à table pour évoquer sa situation en décembre.





Le joueur avait déjà donné son accord verbal samedi dernier. Il a déjà passé ses tests physiques et médicaux en ce début de semaine. Son contrat a désormais été signé et il va bientôt être officiellement annoncé comme nouveau joueur du Standard de Liège.