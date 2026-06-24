LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Cristiano Ronaldo libéré après avoir inscrit un doublé : "J'ai eu l'impression d'avoir pris ma retraite"

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé face à l'Ouzbékistan lors de la victoire 5-0 de son équipe. Il est d'ailleurs passé proche du triplé à plusieurs reprises.

Marquer a été un soulagement pour la star portugaise de 41 ans, comme il l'a raconté en zone mixte après la rencontre : "Ça a été une semaine difficile, sombre. J'ai eu l'impression, au début, d'avoir pris ma retraite de footballeur... Mais j'ai tenu bon, comme je tiens toujours bon, parce que je crois davantage au travail qu'au football."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Daniel Muñoz élu homme du match

L'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, a été élu joueur du match entre la Colombie et la République démocratique du Congo. L'arrière droit a inscrit le seul et unique but de la partie à la 76e minute de jeu.

Il avait déjà marqué lors du premier match de sa sélection face à l'Ouzbékistan. Le joueur de Crystal Palace avait ouvert le score à la 40e minute lors du succès 1-3 des Colombiens face aux Ouzbeks. Déjà qualifiée pour le prochain tour, la Colombie affrontera le Portugal dimanche à 1h30 au Hard Rock Stadium de Miami, avec en jeu la première place du groupe K.

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Deux rencontres étaient au programme cette nuit à la Coupe du monde : la Croatie a battu le Panama sur le plus petit des scores, tandis que la Colombie a fait de même face à la République démocratique du Congo. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Jérémy Doku acclamé par ses coéquipiers à son retour à Seattle

Jérémy Doku est de retour à Seattle après la naissance de son fils. L'ailier belge avait quitté les États-Unis pour rejoindre Londres afin d'assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise. Le Belge a rejoint le camp de base et a été acclamé par les joueurs à son arrivée, comme le montre une vidéo partagée par la Fédération belge sur les réseaux sociaux.

Récemment victime d'une infection respiratoire, il devrait désormais être prêt pour le troisième match des Diables Rouges en phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné samedi à 5h du matin, heure belge.

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre et le Ghana se sont quittés dos à dos ce mardi soir. Malgré une nette domination anglaise, les Black Stars ont tenu en échec les Three Lions sur un score nul et vierge (0-0). (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

10:00
OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

10:00
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
1
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

08:30
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
3
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Croatie Croatie
Colombie Colombie 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved