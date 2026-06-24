LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Cristiano Ronaldo libéré après avoir inscrit un doublé : "J'ai eu l'impression d'avoir pris ma retraite"
Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé face à l'Ouzbékistan lors de la victoire 5-0 de son équipe. Il est d'ailleurs passé proche du triplé à plusieurs reprises.
Marquer a été un soulagement pour la star portugaise de 41 ans, comme il l'a raconté en zone mixte après la rencontre : "Ça a été une semaine difficile, sombre. J'ai eu l'impression, au début, d'avoir pris ma retraite de footballeur... Mais j'ai tenu bon, comme je tiens toujours bon, parce que je crois davantage au travail qu'au football."
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."
Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate. (Lire la suite)
Daniel Muñoz élu homme du match
L'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, a été élu joueur du match entre la Colombie et la République démocratique du Congo. L'arrière droit a inscrit le seul et unique but de la partie à la 76e minute de jeu.
Il avait déjà marqué lors du premier match de sa sélection face à l'Ouzbékistan. Le joueur de Crystal Palace avait ouvert le score à la 40e minute lors du succès 1-3 des Colombiens face aux Ouzbeks. Déjà qualifiée pour le prochain tour, la Colombie affrontera le Portugal dimanche à 1h30 au Hard Rock Stadium de Miami, avec en jeu la première place du groupe K.
Daniel Muñoz takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uYeo8L0vTN
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo
Deux rencontres étaient au programme cette nuit à la Coupe du monde : la Croatie a battu le Panama sur le plus petit des scores, tandis que la Colombie a fait de même face à la République démocratique du Congo. (Lire la suite)
Jérémy Doku acclamé par ses coéquipiers à son retour à Seattle
Jérémy Doku est de retour à Seattle après la naissance de son fils. L'ailier belge avait quitté les États-Unis pour rejoindre Londres afin d'assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise. Le Belge a rejoint le camp de base et a été acclamé par les joueurs à son arrivée, comme le montre une vidéo partagée par la Fédération belge sur les réseaux sociaux.
Récemment victime d'une infection respiratoire, il devrait désormais être prêt pour le troisième match des Diables Rouges en phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné samedi à 5h du matin, heure belge.
Back in camp after the most important assist of his life. ❤️ pic.twitter.com/kEUzwWxjK9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"
L'Angleterre et le Ghana se sont quittés dos à dos ce mardi soir. Malgré une nette domination anglaise, les Black Stars ont tenu en échec les Three Lions sur un score nul et vierge (0-0). (Lire la suite)
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