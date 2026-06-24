Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

Les deux hommes se sont côtoyés pendant de longues années, mais ne se sont pas quittés en bons termes. Sergio Conceiçao n'avait pas apprécié la manière avec laquelle Vitor Bruno avait repris le poste d'entraîneur du FC Porto à son départ, et ne veut plus lui adresser la parole depuis.

Nouvel entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht depuis ce mardi soir, Vitor Bruno a démarré sa carrière de coach en tant que bras droit d'Augusto Inacio, entraîneur très connu au Portugal qui a fêté ses 71 ans au mois de février dernier.

Mais rapidement, lors de la saison 2010-2011, il a rejoint Sergio Conceiçao sur le banc d'Olhanense, pour ce qui était la première expérience en tant qu'entraîneur principal pour l'ancien joueur, puis adjoint du Standard.

Vitor Bruno a ensuite suivi Conceiçao dans chacune de ses aventures, à Coimbra, Braga et Guimaraes pour de premières expériences en première division portugaise, puis à Nantes et au FC Porto, l'un des ténors du championnat. Au total, près de 500 matchs passés aux côtés de l'ancien international portugais à 56 reprises (12 buts).

Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno

Les deux hommes se sont ensuite séparés, pour une raison bien précise. À la fin de la saison 2023-2024, Sergio Conceiçao n'est pas reconduit au FC Porto, lui qui était en place depuis 2017. Lors du dîner d'adieu, Vitor Bruno mentionne qu'il aimerait lui aussi devenir entraîneur principal, sans citer le FC Porto.

Mais peu après, Sergio Conceiçao apprend que Vitor Bruno avait déjà convoité sa succession auprès de la direction des Dragons, avant d'être nommé T1 quelques jours plus tard. Sa première et seule expérience d'entraîneur principal avant son arrivée au Sporting d'Anderlecht.



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Furieux, Sergio Conceiçao avait déclaré couper les ponts avec son ancien bras droit, alors que les supporters réclamaient le retour de Conceiçao sur le banc. "Je ne lui ai plus parlé depuis et je n'ai aucune intention de le faire", avait par après déclaré l'ancien T1 des Rouches.