Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"
Photo: © photonews
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Hugo Broos s'est évidemment montré ravi en conférence de presse suite à la qualification de l'Afrique du Sud en 1/16e de finale de la Coupe du monde 2026.

L'entraîneur belge est en train de devenir une véritable icône en Afrique du Sud. Avec les Bafana Bafana, il a déjà obtenu la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations en 2023, qualifié la nation pour le Mondial seize ans après sa dernière participation, et désormais emmené l'équipe africaine en 1/16es de finale de la Coupe du monde.

Une victoire 1-0 contre la Corée du Sud

L'Afrique du Sud s'est imposée sur le score de 1-0 face à la Corée du Sud lors de son troisième match de groupe cette nuit. Le joueur de l'AEL Limassol (Chypre), Thapelo Maseko, a inscrit le seul et unique but de la rencontre à la 63e minute de jeu, d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Malgré une domination de la possession de la Corée du Sud, avec 69% contre 31% pour l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana ont su trouver la faille.

Au moment du coup de sifflet final, Hugo Broos est tombé à genoux et s'est montré extrêmement joyeux. À 74 ans, il réalise une énorme performance avec ses hommes. Il devient par ailleurs le plus vieux sélectionneur à se qualifier pour une phase à élimination directe de Coupe du monde (NDLR : Dick Advocaat, 78 ans, peut encore se qualifier avec Curaçao et donc le battre).

Une aventure qui a démarré il y a cinq ans pour Hugo Broos

Le travail a payé malgré les critiques, comme il a tenu à le souligner : "Nous avons commencé cette aventure il y a cinq ans. Nous avons reçu énormément de critiques en Afrique. Beaucoup ne comprenaient pas ce que je faisais, jusqu'au moment où les résultats sont arrivés. J'ai toujours cru en ce groupe, même ces dernières semaines lorsque les critiques étaient particulièrement fortes."

Hugo Broos entretient une relation spéciale avec ses joueurs

"Il est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens", a souligné le coach selon Het Laatste Nieuws. "Après notre but, j'ai vécu vingt minutes avec un rythme cardiaque très élevé. Les garçons se sont battus avec énormément de courage. La relation entre les joueurs et moi est peut-être unique. Je suis leur entraîneur, mais pas seulement. Je suis aussi leur ami."

"Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : ce sont probablement mes derniers matchs comme entraîneur. Ce sera en tout cas ma dernière Coupe du monde. Lors de la prochaine, j'aurai 78 ans. Ce n'est plus un âge pour rester sur un banc. Ces moments de stress ne sont pas bons pour la santé." Une raison de plus pour Hugo Broos de vivre ces moments de manière encore plus forte.

Deuxième du groupe A, l'Afrique du Sud connaît déjà son adversaire en 1/16e de finale. Les hommes d'Hugo Broos affronteront le Canada, deuxième du groupe B. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce dimanche soir à 21h00.

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