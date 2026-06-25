Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

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Le Club de Bruges cherche un successeur expérimenté à Simon Mignolet. En plus de Yann Sommer, les Blauw en Zwart suivent également Mathew Ryan, libre de tout contrat et déjà passé par le club entre 2013 et 2015.

Selon le Nieuwsblad, Mathew Ryan figure sur les tablettes du Club de Bruges. Le gardien australien serait déjà en négociations avec le club brugeois. Sur le plan financier, Mathew Ryan et Yann Sommer représenteraient des opportunités intéressantes.

Mathew Ryan évoluait la saison dernière à Levante, en première division espagnole. Son contrat arrive lui aussi à échéance et il est libre de se chercher un nouveau club. Pour l'international australien, ce serait un retour, puisqu'il avait déjà défendu les couleurs du Club de Bruges entre 2013 et 2015.

En 2017, il a également gardé les cages du KRC Genk. Par la suite, il est passé notamment par Brighton, Arsenal, le FC Copenhague, l'AS Rome, l'AZ Alkmaar et Lens.

Le Club de Bruges veut un successeur expérimenté à Simon Mignolet

Actuellement, Mathew Ryan dispute la Coupe du monde avec l'Australie aux États-Unis. Il est toutefois resté sur le banc lors des deux premières rencontres de la phase de groupes et ne devrait vraisemblablement pas jouer non plus contre le Paraguay.


L'identité du futur gardien du Club de Bruges reste donc inconnue, mais une chose semble claire : les Blauw en Zwart veulent miser sur un gardien expérimenté. Un autre point commun entre Yann Sommer et Mathew Ryan : ils sont tous les deux libres de tout contrat cet été.

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