Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver
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Il va falloir que Rudi Garcia ose quelque chose ce vendredi à Vancouver pour que le jeu des Diables Rouges se fluidifie et que les occasions finissent enfin au fond. Derrière aussi, il faudra répondre à l'absence de Nathan Ngoy.

La suspension de Nathan Ngoy est un coup dur : le duo Ngoy-Mechele était l'une des rares satisfactions du premier match de poules, et même dans la rencontre face à l'Iran, le Lillois était très en vue. Le remplacer poste pour poste par Arthur Theate est peut-être l'option la plus plausible pour Garcia, mais comme nous l'expliquions, le profil très physique de la Nouvelle-Zélande rend peut-être un autre schéma intéressant.

En faisait descendre Amadou Onana entre Arthur Theate et Brandon Mechele, Rudi Garcia répondrait par l'impact à la puissance d'un Chris Wood, et permettrait de donner à l'entrejeu un visage plus offensif. Ce serait alors aux dépens de Nicolas Raskin : un trio Vanaken-Tielemans-De Bruyne est envisageable. 

Lukaku ou Fernandez-Pardo en pointe ? 

Qui jouerait le rôle de pistons ? Le sélectionneur peut jouer la carte de la sécurité avec Castagne et Meunier, ce qui permettrait de repasser à quatre derrière en cours de match... mais alors que Jeremy Doku risque fort d'être trop court pour débuter le match, une telle formation manquerait tout de même cruellement de folie. 

Pourquoi, dès lors, ne pas faire débuter Diego Moreira et Alexis Saelemaekers, respectivement à gauche et à droite ? Tous deux sont également capables de jouer dans une défense à 4 si besoin, et leurs qualités techniques pourraient faire très mal à la Nouvelle-Zélande, là où le profil plus physique de Meunier et Castagne risque de se casser les dents. 

Devant, tout dépend de la forme de Lukaku : s'il est prêt à débuter et a continué à progresser, il pourrait encore débuter. Mais s'il y a un risque de revoir le fantôme qui a affronté l'Iran, peut-être vaut-il mieux garder Romelu pour la dernière demi-heure, et enfin aligner Matias Fernandez-Pardo, de concert avec Leandro Trossard ? 

Lire aussi… Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Avec un onze aussi offensif, Rudi Garcia prendrait un risque, mais un risque mesuré, qui avait payé face à la Croatie et qui serait pris face à un adversaire à portée de nos Diables Rouges. Ce serait notre choix. Reste à voir si ce sera le sien...

Notre onze :

Courtois / Theate - Onana - Mechele / Moreira - Tielemans - Vanaken - De Bruyne - Saelemaekers / Trossard - Fernandez-Pardo 

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