Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"

Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"
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Leandro Trossard a été le grand artisan de la victoire des Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande. Grâce à un doublé et une passe décisive, il a non seulement porté la Belgique vers un succès convaincant, mais aussi vers la première place du groupe.

Cette première place signifie que les Diables Rouges peuvent rester dans leur camp de base habituel à Seattle. Un long déplaceement vers Dallas leur est épargné, ce qui a valu après la rencontre bien des visages soulagés au sein de la délégation belge.

Pour Leandro Trossard, c’était une soirée à savourer. "C’est évidemment mon meilleur match chez les Diables Rouges si on regarde les chiffres", a-t-il souri. "Mais je pense surtout avoir livré une très bonne prestation. C’est toujours agréable de gagner en marquant cinq buts".

"Je monte en puissance dans le tournoi"

L’attaquant d’Arsenal se sent de mieux en mieux dans cette Coupe du Monde. "Je me sens très bien et j’ai le sentiment de progresser dans le tournoi. Nous sommes très heureux de passer au tour suivant, surtout en tant que premiers du groupe".

Selon Trossard, le premier but a été crucial pour débloquer le match. "Nous nous étions déjà créé quelques occasions et je sentais que ce premier but allait tomber. À partir de là, je savais que d’autres occasions et buts allaient suivre".

Que la Belgique s’impose finalement en réalisant un tel festival n’a donc pas été une surprise pour lui. "Nous avions un très bon feeling dans le groupe. Nous savions qu’aujourd’hui, nous allions finir le travail. Qu’on marque cinq fois et qu’on termine premiers du groupe, c’est la cerise sur le gâteau".

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Trossard ne ressentait pas de pression

Après les deux matches nuls contre l’Égypte et l’Iran, l’équipe nationale a essuyé des critiques. Mais au sein du groupe, la confiance est restée intacte, selon Trossard. "Je pense que le doute venait surtout de l’extérieur. Nous avons toujours gardé confiance en notre groupe".

Il a également souligné la force de tout l’effectif. "On a encore vu aujourd’hui que les remplaçants sont importants eux aussi. Ils apportent des buts et des passes décisives. Cela montre à quel point ce groupe est fort".

Trossard le sait aussi : que la Belgique puisse rester à Seattle est du pain bénit. "C’est d’autant mieux pour nous. Nous n’avons pas à voyager à nouveau et nous pouvons continuer à travailler dans notre environnement habituel. Désormais, chaque match est une finale. Mais je pense que nous sommes prêts. Cette victoire nous a fait le plein de confiance", se réjouit-il.

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