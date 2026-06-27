La première de Christian Burgess avec Gand, Wilfried Kanga pressé de répondre aux critiques



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! La préparation continue pour les clubs de Pro League. Petit tour d'horizon des premiers matchs amicaux.



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