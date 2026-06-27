LIVE Coupe du monde 27/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay
Trois partages auront suffi au Cap-Vert, qui dispute sa première Coupe du monde, pour s'offrir un billet pour les 1/16e de finale. En revanche, du côté de l'Uruguay, sorti sans gloire, c'est la soupe à la grimace entre faillite de sa légende Fernando Muslera et coup de sang de Marcelo Bielsa. (Lire la suite)
Voici les onze Diables Rouges qui doivent se qualifier pour les 16es : Rudi Garcia avait un peu bluffé !
Le onze de la Belgique pour le troisième match de poules face à la Nouvelle-Zélande est connu... et Jeremy Doku est bel et bien titulaire. (Lire la suite)
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