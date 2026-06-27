LIVE Coupe du monde 27/6

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

Trois partages auront suffi au Cap-Vert, qui dispute sa première Coupe du monde, pour s'offrir un billet pour les 1/16e de finale. En revanche, du côté de l'Uruguay, sorti sans gloire, c'est la soupe à la grimace entre faillite de sa légende Fernando Muslera et coup de sang de Marcelo Bielsa. (Lire la suite)

Voici les onze Diables Rouges qui doivent se qualifier pour les 16es : Rudi Garcia avait un peu bluffé !

Voici les onze Diables Rouges qui doivent se qualifier pour les 16es : Rudi Garcia avait un peu bluffé !

Le onze de la Belgique pour le troisième match de poules face à la Nouvelle-Zélande est connu... et Jeremy Doku est bel et bien titulaire. (Lire la suite)

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 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
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