Un club de Pro League imite le score des Diables en amical, un autre en plante six



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Deviens fan de KV Courtrai! 535 La préparation continue pour les clubs de Pro League. Petit tour d'horizon des premiers matchs amicaux.



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