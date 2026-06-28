LIVE Coupe du monde 28/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026
C'est désormais terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. On y voit maintenant clair : voici les affiches des 16e de finale ! (Lire la suite)
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende
Tout le stade de Dallas était certainement très déçu que Lionel Messi ne débute pas le match entre la Jordanie et l'Argentine. Mais les supporters en auront tout de même eu pour leur argent! (Lire la suite)
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute
Ca y est : les derniers matchs de la phase de poules sont derrière nous. Le groupe J ponctuait la soirée (ou la matinée heure belge) avec Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. L'Autriche a arraché le partage en fin de match. (Lire la suite)
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !
Le match entre la République Démocratique du Congo et l'Ouzbékistan était crucial pour les Diables Rouges. Suite au résultat de la Croatie, les scénarios s'étaient précisés : une victoire des Léopards signifiait que nous jouions le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)
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