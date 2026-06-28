LIVE Coupe du monde 28/6 : un sélectionneur démissionne après l'élimination de son équipe
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Steve Clarke quitte son poste de sélectionneur de l'Ecosse
C'est une page qui se tourne dans l'histoire de la sélection écossaise. Steve Clarke, en poste à la tête de l'Écosse depuis 2019, a en effet annoncé qu'il quittait ses fonctions, dans la foulée de l'élimination confirmée de la sélection au chardon dans ces poules de la Coupe du Monde 2026. L'Ecosse pouvait toujours rêver d'un miracle, selon les résultats des autres groupes, mais avait très peu de chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes.
Steve Clarke aura emmené l'Écosse à deux Euro ainsi qu'à une première Coupe du Monde depuis 1998, et ainsi participé grandement à ce que la fameuse "Tartan Army" devienne une référence dans le monde du supportérisme ces dernières années. C'est d'ailleurs aux supporters que Clarke s'est adressé en annonçant sa démission.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande
Romelu Lukaku a inscrit un but sur sa deuxième touche de balle contre la Nouvelle-Zélande, puis réussi à délivrer une passe décisive. Il n'a pourtant touché que cinq ballons sur son temps de jeu. (Lire la suite)
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026
C'est désormais terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. On y voit maintenant clair : voici les affiches des 16e de finale ! (Lire la suite)
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende
Tout le stade de Dallas était certainement très déçu que Lionel Messi ne débute pas le match entre la Jordanie et l'Argentine. Mais les supporters en auront tout de même eu pour leur argent! (Lire la suite)
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute
Ca y est : les derniers matchs de la phase de poules sont derrière nous. Le groupe J ponctuait la soirée (ou la matinée heure belge) avec Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. L'Autriche a arraché le partage en fin de match. (Lire la suite)
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !
Le match entre la République Démocratique du Congo et l'Ouzbékistan était crucial pour les Diables Rouges. Suite au résultat de la Croatie, les scénarios s'étaient précisés : une victoire des Léopards signifiait que nous jouions le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot