Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

Ces dernières années, le travail de Pascal De Maesschalck en France n'est pas passé inaperçu. Cela pourrait lui valoir de rejoindre un environnement de rêve à Arsenal.

En Belgique, le nom de Pascal De Maesschalck est longtemps resté inconnu. Il faut dire que notre compatriote de 52 ans est d'abord resté dans l'ombre au Club de Bruges, où il a oeuvré comme directeur du centre de formation de 2007 à 2021.

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Après avoir accompagné l'éclosion de plusieurs pépites brugeoises, De Maesschalck a précédé Philippe Clément de quelques mois en signant à Monaco à l'été 2021. Sur le Rocher, il a été nommé Coordinateur Jeunes jusqu'en 2024, avec à nouveau quelques belles éclosions, comme Eliesse ben Seghir (aujourd'hui au Bayer Leverkusen), Maghnes Akliouche et Soungoutou Magassa (aujourd'hui à West Ham).

Il a ensuite changé de casquette en devenant le Directeur Technique du Racing Strasbourg. En Alsace, il a là aussi participé aux progrès du club, demi-finale de la dernière édition de la Conférence League.

Bientôt à la tête du centre de formation d'Arsenal ?

Pascal De Maesschalck a beau être au sein du réseau multipropriétés de Chelsea, il pourrait bien rejoindre Arsenal, grand rival des Blues. The Athletic rapportent en effet que les Gunners ont frappé à la porte pour s'attirer les services de l'ancien Brugeois.

Arsenal voudrait faire de Pascal De Maesschalck le nouveau responsable de son centre de formation. Si les négociations aboutissent, il succèderait à Per Mertesacker. L'ancien défenseur central allemand du club s'en va après pas moins de huit saisons à la tête de l'Académie des Gunners, le premier rôle de son après-carrière, après avoir raccroché les crampons à Londres en 2018.





Pascal De Maesschalck avait également été cité du côté d'Anderlecht il y a quelques mois, mais le poste de Directeur Sportif est finalement revenu à Antoine Sibierski. Il n'en fait pas moins partie de ces Belges de l'ombre qui montent, tout comme Nils Koppen, cité avec insistance dans le board de West Ham United.