LIVE Coupe du monde 29/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle
Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement. Tous sauf un et cette fois, l'absence ne s'appelait pas Zeno Debast. (Lire la suite)
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