LIVE Coupe du monde 29/6 : Edouard Mendy s'engage dans un périple de 30 heures en avion
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain
Selon ESPN, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Une distinction de plus pour le portier du Real Madrid, mais pas si rassurante pour les Diables Rouges, que l’on voyait dominer ces trois rencontres. (Lire la suite)
Le véritable périple d'Edouard Mendy
Blessé, le portier sénégalais Edouard Mendy n’affrontera pas les Diables Rouges, ce mercredi soir en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le portier de l'Al-Ahli Saudi FC, en Arabie saoudite, sera remplacé par Mory Diaw, du Havre.
L’ancien dernier rempart de Chelsea est engagé dans un véritable périple, selon les informations de la BBC, puisqu’il a pris un vol aller-retour de 30 heures afin de faire analyser sa blessure à Djeddah, en Arabie saoudite. Al-Ahli souhaitait évaluer la gravité de sa blessure, et Mendy était visiblement lui-même heureux d’en discuter avec le staff médical de son club.
Il ne sera donc pas disponible pour affronter les Diables Rouges, mais espère pouvoir rejouer dans cette Coupe du monde si le Sénégal venait à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Edouard Mendy on a 30-hour round trip after getting his knee injury assessed in Jeddah. He will be back with the squad tomorrow ahead of the R32 tie against Belgium.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 29, 2026
Al-Ahli wanted to assess the injury, and Mendy happy to return to Saudi Arabia. He asked to leave immediately so… pic.twitter.com/GsVjn2em3O
Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde
Durant le début du tableau final de cette Coupe du monde 2026, les temps de trajet de toutes les sélections auront certainement leur rôle à jouer. À ce petit jeu, la Belgique et le Mexique sont assez avantagés, au contraire du Sénégal et surtout du Paraguay. (Lire la suite)
Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort
Un individu anonyme a publié sur un forum en ligne un message exprimant son intention d’assassiner le sélectionneur national sud-coréen Hong Myung-Bo, à son retour à l’aéroport d’Incheon, près de Séoul, la capitale.
L’agence de presse Yonhap précise qu’en réponse, 160 policiers seront déployés à l’aéroport ce mardi, où la sécurité sera renforcée avec 25 agents supplémentaires. Considéré comme le principal responsable du naufrage de la Corée du Sud, éliminée dans un groupe composé du Mexique, de la République tchèque et de l’Afrique du Sud, Hong Myung-Bo a déjà démissionné de son poste de sélectionneur.
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème
Depuis le début du Mondial, les débats autour des Diables Rouges concernent surtout le milieu et l’attaque. En défense, en revanche, les doutes semblent s’être envolés, notamment grâce à un Brandon Mechele devenu incontournable. (Lire la suite)
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis
Leandro Trossard a ébloui tout le monde vendredi face à la Nouvelle-Zélande. S'il avait déjà été très bon contre l'Iran, cette fois, il a sorti une véritable masterclass. (Lire la suite)
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas
Diego Moreira n'a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde 2026. Alors que certains s’attendaient à voir le Liégeois obtenir du temps de jeu contre la Nouvelle-Zélande, cela n'a pas été le cas. (Lire la suite)
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier
Amadou Onana s'apprête à vivre une rencontre très particulière. Le Diable Rouge affrontera son pays d'origine, le Sénégal, ce mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Avant le Mondial, il avait déclaré ne vouloir absolument pas affronter la nation africaine. (Lire la suite)
Voici les chances de la Belgique de remporter la Coupe du monde selon Opta
La Belgique s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, mais les nouvelles simulations d'Opta ne sont guère optimistes pour les Diables Rouges. Voici les probabilités accordées à la sélection de Rudi Garcia pour la suite du tournoi. (Lire la suite)
Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"
L'Afrique du Sud, entraînée par le Belge Hugo Broos, a été éliminée de la Coupe du monde dimanche face au Canada en seizièmes de finale (0-1). Le sélectionneur belge des Bafana Bafana est malgré tout fier de son équipe et a notamment évoqué son avenir. (Lire la suite)
Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"
Rudi Garcia a déjà surpris à plusieurs reprises par ses déclarations depuis le début de la Coupe du monde. Une communication qui fait réagir Franky Van der Elst. (Lire la suite)
La drôle de mésaventure d'une supportrice canadienne en plein match
Le match entre l'Afrique du Sud et le Canada de dimanche soir (0-1) était loin d'être le match le plus emballant du tournoi. En début de seconde période, une image a cependant fait sourire les observateurs. Mais pas pour ce qu'il se passait sur le terrain...
Une ola a été lancée dans le stade, et une supportrice canadienne a voulu y participer, mais elle a fait tomber son téléphone dans les tribunes. Un moment dont elle se souviendra certainement, d'autant plus qu'elle n'est pas du tout passée discrète, étant filmée en gros plan par les caméras de la FIFA.
And the phone goes missing #worldcup #canada #southafrica @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5wRzZ2mOfP— ST (@stsaysstuff1) June 28, 2026
Roberto Martínez : "Nous voulons remporter le Mondial pour Diogo Jota"
Roberto Martínez espère remporter la Coupe du monde avec le Portugal, une récompense qui serait un bel hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture.
En conférence de presse, il s'est exprimé à propos de l'ancien joueur portugais : "Chaque jour est difficile. Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments pendant lesquels Diogo Jota revient dans nos pensées. Je ne pense pas que l’anniversaire de sa disparition doit nécessairement être difficile. Je dirais plutôt que ça doit être une sorte de célébration. Nous devons lui rendre hommage, et nous rappeler que tout ce que nous avons accompli a démarré avec lui, comme le titre en Ligue des Nations. Il est le symbole et la lumière de notre motivation, et nous voulons remporter le Mondial pour lui."
Jesse Marsch a fait passer un message à ses joueurs après la qualification du Canada pour les seizièmes de finale du Mondial
"Les gars, pensez aux deux années que nous avons passées ensemble. Pensez à la façon dont nous avons parlé de nous en tenir au plan, de rester fidèles à ce que nous voulons être, de jouer de manière agressive, de faire parler notre qualité et de montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens. Des héros canadiens ! Des héros canadiens pour les futurs enfants de ce pays qui pratiquent ce sport. Ce sport a un grand avenir grâce à vous. Vous devriez être si fiers de ce que vous êtes. Vous devriez être si fiers de ce match. Vous êtes allés le chercher, moment après moment. Vous êtes des héros canadiens."
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial
Même si Zeno Debast, blessé, n'a pas joué une minute dans cette Coupe du Monde et que rien ne dit qu'il en jouera, Rudi Garcia ne regrette certainement pas de l'avoir emmené. Voici pourquoi. (Lire la suite)
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle
Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement. Tous sauf un et cette fois, l'absence ne s'appelait pas Zeno Debast. (Lire la suite)
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