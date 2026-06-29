LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada



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