LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada

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LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

L'Afrique du Sud, entraînée par le Belge Hugo Broos, a été éliminée de la Coupe du monde dimanche face au Canada en seizièmes de finale (0-1). Le sélectionneur belge des Bafana Bafana est malgré tout fier de son équipe et a notamment évoqué son avenir. (Lire la suite)

Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

Rudi Garcia a déjà surpris à plusieurs reprises par ses déclarations depuis le début de la Coupe du monde. Une communication qui fait réagir Franky Van der Elst. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

La drôle de mésaventure d'une supportrice canadienne en plein match

Le match entre l'Afrique du Sud et le Canada de dimanche soir (0-1) était loin d'être le match le plus emballant du tournoi. En début de seconde période, une image a cependant fait sourire les observateurs. Mais pas pour ce qu'il se passait sur le terrain...

Une ola a été lancée dans le stade, et une supportrice canadienne a voulu y participer, mais elle a fait tomber son téléphone dans les tribunes. Un moment dont elle se souviendra certainement, d'autant plus qu'elle n'est pas du tout passée discrète, étant filmée en gros plan par les caméras de la FIFA.

Nicolas Baccus

Roberto Martínez : "Nous voulons remporter le Mondial pour Diogo Jota"

Roberto Martínez espère remporter la Coupe du monde avec le Portugal, une récompense qui serait un bel hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture.

En conférence de presse, il s'est exprimé à propos de l'ancien joueur portugais : "Chaque jour est difficile. Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments pendant lesquels Diogo Jota revient dans nos pensées. Je ne pense pas que l’anniversaire de sa disparition doit nécessairement être difficile. Je dirais plutôt que ça doit être une sorte de célébration. Nous devons lui rendre hommage, et nous rappeler que tout ce que nous avons accompli a démarré avec lui, comme le titre en Ligue des Nations. Il est le symbole et la lumière de notre motivation, et nous voulons remporter le Mondial pour lui."

Nicolas Baccus

Jesse Marsch a fait passer un message à ses joueurs après la qualification du Canada pour les seizièmes de finale du Mondial

"Les gars, pensez aux deux années que nous avons passées ensemble. Pensez à la façon dont nous avons parlé de nous en tenir au plan, de rester fidèles à ce que nous voulons être, de jouer de manière agressive, de faire parler notre qualité et de montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens. Des héros canadiens ! Des héros canadiens pour les futurs enfants de ce pays qui pratiquent ce sport. Ce sport a un grand avenir grâce à vous. Vous devriez être si fiers de ce que vous êtes. Vous devriez être si fiers de ce match. Vous êtes allés le chercher, moment après moment. Vous êtes des héros canadiens."

Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Même si Zeno Debast, blessé, n'a pas joué une minute dans cette Coupe du Monde et que rien ne dit qu'il en jouera, Rudi Garcia ne regrette certainement pas de l'avoir emmené. Voici pourquoi. (Lire la suite)

🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement. Tous sauf un et cette fois, l'absence ne s'appelait pas Zeno Debast. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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Angleterre Angleterre 01/07 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 01/07 Sénégal Sénégal
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