Cette nouvelle règle importante de la Coupe du monde ne sera pas maintenue en Europe la saison prochaine

L'UEFA ne suit pas la FIFA, et ne punira pas les joueurs qui parlent en se couvrant la bouche dans ses compétitions la saison prochaine. L'organe européen a par contre décidé d'introduire d'autres nouvelles règles de la Coupe du monde 2026.

Tout a commencé lors de la rencontre de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid au mois de février, et le geste de Gianluca Prestianni qui avait utilisé son maillot pour cacher sa bouche avant d’adresser à Vinicius Jr. des propos qualifiés de racistes par le joueur brésilien.

Président de la FIFA, Gianni Infantino avait alors proposé à l’IFAB, créatrice et éditrice des règles du jeu au football, que chaque joueur qui se couvrirait la bouche pour parler à un adversaire durant la Coupe du monde 2026 serait automatiquement exclu.

Une nouvelle règle dont deux joueurs ont fait les frais : le Paraguayen Miguel Almirón et l’Équatorien Piero Hincapié, tous deux exclus après intervention de la VAR. Une réglementation que l’on ne retrouvera pas dans les compétitions européennes la saison prochaine, alors que c’est bien sur le Vieux Continent que l’on retrouve la genèse de celle-ci.

Une fois encore, l’UEFA et la FIFA ne se suivent pas

L’UEFA a en effet décidé de laisser aux arbitres la pleine interprétation de ce qu’ils voient, comme l'écrit notamment la BBC, en soulignant que "toute tentative de dissimulation de communication constituant un comportement antisportif pourra être sanctionnée d’un avertissement ou d’une exclusion selon l’interprétation de l’arbitre.

"Ceci est évidemment sans préjudice de toute enquête ou procédure disciplinaire qui pourrait découler de tels comportements ou y être liée", précise l’UEFA, qui reconnaît savoir que le fait de se couvrir la bouche pour parler à un coéquipier est devenu une habitude chez les joueurs professionnels, et qu’il ne faudrait pas que cela soit utilisé pour faire expulser un joueur qui n’aurait rien dit de mal.





D’autres nouvelles règles de la Coupe du monde seront par contre bien appliquées par l’UEFA la saison prochaine, comme celle de laisser à la VAR la possibilité de transformer une sortie de but en corner, et vice-versa. Pas encore d’information concernant la sanction pour un changement trop long, qui oblige le nouveau joueur à attendre une minute avant de faire son entrée sur la pelouse.