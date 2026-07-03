Chancelant jusqu'au bout mais qualifié : Roberto Martinez conjure ses démons face à la Croatie

Le Portugal sera bien au rendez-vous en huitième de finale. Les troupes de Roberto Martinez ont pourtant souffert contre la Croatie.

Près de quatre ans après la Coupe du Monde au Qatar, Roberto Martinez retrouvait la Croatie, le tout dernier adversaire de son aventure chez les Diables, conclue par la petite porte, à l'issue d'un 0-0 des plus frustrants.

La première mi-temps a vu les Portugais prendre l'initiative face à une équipe de Croatie qui s'est d'abord contentée d'assurer en se repliant défensivement. Mais en dehors d'une grosse occasion galvaudée par Bruno Fernandes dès la quatrième minute, la domination s'est avérée relativement stérile face à un bloc bien en place.

Consciente qu'il y avait un coup à jouer, la Croatie s'est enhardie au repos et est revenue sur le terrain avec plus d'intentions offensives. Et cela a directement payé. Huit minutes après la reprise, Ivan Perisic mettait - du haut de ses 37 ans - les siens aux commandes en se faisant oublier au second poteau (53e, 0-1).

Une deuxième mi-temps sur le fil

Dos au mur, le Portugal a repris l'initiative. Malheureuse sur une occasion de Rafael Leao, la Seleçao est tout de même parvenue à égaliser sur penalty, transformé par un autre vétéran, un certain Cristiano Ronaldo (67e, 1-1).

Mais le Portugal n'était pas à l'abri pour autant, que du contraire. Ce seizième de finale est resté indécis jusqu'au bout. Et si l'on voyait une équipe s'en sortir avant les prolongations, c'était bien la Croatie, passée tout proche du but sur un poteau de Mateo Kovacic, un arrêt de Diogo Costa devant Igor Matanovic et une tête de Mario Pasalic de peu à côté de l'objectif.





Chancelants, les Portugais ont su se montrer plus cyniques en faisant pencher la balance dans le temps additionnel sur une reprise de la tête de Gonçalo Ramos. Roberto Martinez aura tremblé jusqu'au bout, notamment sur l'égalisation de Josko Gvardiol à la treizième minute de temps additionnel, avant que l'arbitre ne douche la joie croate en annulant le but pour hors-jeu. Le Portugal passe donc par le chas de l'aiguille pour se hisser en finale, où elle retrouvera l'Espagne, vainqueure de l'Autriche hier soir.