Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

L'émoi est grand en Allemagne après l'élimination en huitième de finale contre le Paraguay. Le sélectionneur Julian Nagelsmann ne devrait pas survivre à ce traumatisme.

Le football allemand est à nouveau en pleine crise. Après deux éliminations en phase de poule en 2018 puis 2022, la Mannschaft a une nouvelle fois chuté avant les huitièmes de finale. Elle était pourtant grandissime favorite de sa confrontation contre le Paraguay mais a chuté aux tirs au but.

La position de Julian Nagelsmann a naturellement remise en question dès le coup de sifflet final. Avant même le début du tournoi, la composition de son groupe et le statut accordé à certains joueurs faisaient grand bruit.

A l'issue de l'élimination, le sélectionneur avait toutefois clairement indiqué qu'il ne comptait pas démissionner et avait alors reçu le soutien de Rudi Völler, directeur sportif de la Fédération allemande de football (DFB).

Julian Nagelsmann plus en odeur de sainteté

Mais le vent semble avoir tourné : Sky Sport rapporte ainsi que la DFB a finalement conseillé à Nagelsmann de faire un pas de côté et que le principal concerné a accepté de démissionner, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2028.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann resigns as Germany head coach with immediate effect!



Decision made following Germany’s World Cup exit. Official confirmation expected shortly. As also via BILD. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/SbkmVm2dbu



— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

L'officialisation devrait tomber sous peu, laissant l'Allemagne face à un nouveau grand remaniement pour retrouver le chemin de la victoire. Les rumeurs vont déjà bon train chez nos voisins, faisant de Jürgen Klopp l'un des noms les plus souvent avancés pour lui succéder.